Da u Hrvatskoj nije sve tako crno dokazuje IT tvrtka Bornfight, koja trenutno zapošljava 80-ak ljudi. U posljednjih 18 mjeseci ta tvrtka bilježi porast prosječne bruto plaće- i to za 29 posto, odnosno 3974 kuna. Prosječna je plaća tako porasla s 14.386 na 18.360 kuna, dok je medijalna bruto plaća s 13.580 porasla na 17.100 kuna, piše Večernji list.

U veljači prošle godine prvi su put javno objavili plaće zaposlenika na svojoj službenoj web stranici, a od tada su na meti brojnih analiza.

Vlasnik tvrtke Tomislav Grubišić smatra da je za rast te tvrtke zaslužna upravo odluka o javnoj objavi plaća, unatoč tome što njihov raskid s politikom tajnovitosti plaća neprestano izaziva rasprave na društvenim mrežama, a reakcije i posljedice su razne.

Jedini nedostatak - kompleksna implementacija

"Bilo je doista svega. Od toga da nam na selekcije dolaze ljudi koji točno znaju u kojem su rangu i što mogu očekivati, preko niza super vijesti o tome kako su ljudi uspjeli ispregovarati veće plaće do informacije da je u jednoj IT firmi skoro cijeli jedan tim dao otkaz jer vlasnici nisu na isti način htjeli javno izaći s plaćama. Ima ljudi kojima je ovo super, a ima i onih kojima je tako nešto nepojmljivo – i među zaposlenicima i među poslodavcima. Mnogi su taj potez nazvali kontroverznim, ali reakcije su bile i ostale većinom pozitivne", rekao je Grubišić za Večernji.

"Kad smo objavili tablicu, ujedno smo si postavili cilj da uvijek budemo u top 10 posto tržišta po plaćama i ovaj rast prosjeka od 29 posto to i pokazuje", istaknuo je.

Kompleksnu implementaciju Grubišić je istaknuo kao jedini nedostatak. "Ne možete samo doći jedan dan i reći: 'OK, danas javno objavljujemo plaće.' Trebalo nam je nekoliko mjeseci da analiziramo postojeću situaciju, definiramo kriterije i napravimo prilagodbe. Jako je važno objasniti ljudima zašto se to radi, što će oni imati od toga i što će od toga imati čitava firma. Gledali smo na to kao na aktivnost koja će nam dugoročno omogućiti da evoluiramo kao tvrtka, postanemo transparentni, produbimo odnose s klijentima. Uz to da kvaliteta rada ima kontinuiran rast, a ljudi se razvijaju i uspiju kroz Bornfight maksimizirati svoju vrijednost. I to se sada nakon godinu i pol počelo ostvarivati", naglasio je.

"Jednostavno je, kad plaće, koje su uvijek bile tabu-tema, javno objavite, onda implementacija svih ostalih odluka postane puno lakša", zaključio je vlasnik tvrtke, dodajući kako je na početku sve izgledalo kao eksperiment.

"Sada je to jedan od stupova Bornfighta koji je zaposlenima i cijeloj firmi olakšao i ubrzao razvoj. A siguran sam da će to uskoro postati normalno i u drugim firmama", tvrdi Grubišić.

Plaće najviše rasle zaposlenicima na 'middle' razini

U Bornfightu su plaće najviše rasle zaposlenicima na middle razini (+22%), a najmanje juniorima (+3%). Tako je prosječna bruto plaća seniora između veljače 2020. i srpnja 2021. godine porasla s 19.426 na 21.774 kuna, a juniorima s 10.489 na 10.843 kuna.

"Stvar je u kombinaciji trenutnog fokusa firme i napredovanja. Zbog tipova projekata više zapošljavamo specijaliste na Senior i Middle razinama, stoga je ovdje porast plaće veći. Usto, otkad smo strukturirali razine senioriteta i definirali što je potrebno za napredovanje, Juniori puno brže napreduju. Čak je 17 ljudi napredovalo u viši rang u razdoblju od objave liste", pojasnio je Grubišić.

I dalje se zaostane na razini EU-a...

Kako navodi, plaće u njegovoj tvrtki konkurentne su na razini IT industrije kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. No, ističe kako na razini EU-a i dalje zaostajemo.

"Trenutačno ne možemo konkurirati plaćama tvrtki iz zapadne Europe, ali dugoročno želimo biti u mogućnosti približiti se takvim brojkama", istaknuo je.

No, tvrdi kako plaće ipak nisu jedini razlog pri odabiru tvrtke. "Plaća je bitan faktor neovisno o generaciji, ali prestaje biti jedini ili najbitniji. Ljudi uzimaju u obzir vrstu projekta, hoće li imati prostora za razvoj, s kim će surađivati i od koga će učiti. Za mlađe generacije su fleksibilnost, komunikacija i kultura ponekad i bitniji faktori od financijskog aspekta", smatra Grubišić.

"Sve više kompanija natječe se za iste ili slične profile zaposlenika. Općenito u IT-ju tržište rada, nažalost, ne prati stvarnu potražnju. Usto, trenutno se i poslodavci i zaposlenici teško snalaze zbog posljedica pandemije i mjera. Zbog nemogućnosti prilagodbe načinu rada od kuće i pokušaju “povratka na staro” radom u uredu, neke tvrtke će u budućnosti gubiti zaposlenike koji će tražiti remote opciju rada kao jedan od glavnih kriterija kod biranja novog poslodavca", rekao je Grubišić.

Trenutne razine plaća u Bornfightu:

Junior / Back-end Development — od 10.800 do 13.600 HRK

Middle / Back-end Development — od 13.700 do 20.100 HRK

Senior / Back-end Development — od 20.200 do 27.200+ HRK

Junior / Front-end Development — od 10.500 do 14.400 HRK

Middle / Front-end Development — od 14.500 do 19.900 HRK

Senior / Front-end Development — od 20.000 do 28.000+ HRK

Junior / Android Development — od 9.600 do 13.900 HRK

Middle / Android Development — od 14.000 do 19.900 HRK

Senior / Android Development — od 20.000 do 25.000+ HRK

Junior / iOS Development — od 10.000 do 15.900 HRK

Middle / iOS Development — od 16.000 do 22.400 HRK

Senior / iOS Development — od 22.500 do 28.000+ HRK

Junior / Quality Assurance — od 9.600 do 12.400 HRK

Middle / Quality Assurance — od 12.500 do 18.900 HRK

Senior / Quality Assurance — od 19.000 do 26.000+ HRK

Junior / Digital Design — od 10.500 do 14.900 HRK

Middle / Digital Design — od 15.000 do 19.900 HRK

Senior / Digital Design — od 20.000 do 28.000+ HRK

Junior / Project Management — od 9.000 do 12.400 HRK

Middle / Project Management — od 12.500 do 19.900 HRK

Senior / Project Management — od 20.000 do 25.000+ HRK

Junior / Product Management — od od 9.000 do 12.900 HRK

Middle / Product Management — od 13.000 do 18.900 HRK

Senior / Product Management — od 19.000 do 25.000+ HRK

Junior / Sales — od 8.400 do 11.300 HRK

Middle / Sales — od 11.400 do 15.900 HRK

Senior / Sales — od 16.000 do 31.200+ HRK

Junior / Marketing — od 8.400 do 10.800 HRK

Middle / Marketing — od 10.900 do 15.200 HRK

Senior / Marketing — od 15.300 do 21.100+ HRK

Junior / People Operations — od 8.400 do 10.800 HRK

Middle / People Operations — od 10.900 do 15.200 HRK

Senior / People Operations — od 15.300 do 21.100+ HRK

Junior / Finance — od 8.500 do 15.600 HRK

Middle / Finance — od 15.700 do 20.800 HRK

Senior / Finance — od 20.900 do 26.400+ HRK

Detaljan pregled rangova plaća u Bornfightu za svaku poziciju i razinu senioriteta dostupan je na njihovoj stranici.