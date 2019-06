VLASNIK DOMA ZA UMIROVLJENIKE BLUDNIČIO NAD ŠTIĆENICOM: ‘Govorio je da bi mi pipao grudi i da su najljepše ujutro’

Optužbe i svjedočanstva umirovljenice su gnjusne

Zbog bludničenja nad 81-godišnjom umirovljenicom o kojoj je skrbio s obitelji, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno je na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje osuđen J.L. (62), suprug udomiteljice, piše Jutarnji list. U optužnici stoji da se J.L. tereti za za produljeno kazneno djelo bludničenja, odnosno da je u tri navrata od listopada do studenog 2016. u obiteljskoj kući na velikogoričkom području štićenicu hvatao za grudi, ulazio joj u sobu…

Optuženi je rekao da ne zna što bi rekao na sve te je dodao da je razočaran i tužan. “Kada bih i imao takvu nekakvu želju kakva mi se stavlja na teret, našao bih si mlađe žene. Nikada se nisam tako ophodio prema korisnicima udomiteljske obitelji. Nisam bludničio nad gospođom”, kazao je. K tome, optuženi, sada već okrivljeni 62-godišnjak, rekao je da štićenicu nije stvarno ikad dodirnuo, a kamoli na takav način. Tvrdi da ujutro nije sretao 81-godišnjakinju jer je, prema njegovim riječima, ona još uvijek spavala u vrijeme kada je on odlazio na posao.

Pravdanje u sudnici

J.L. je u sudnici se u sudnici pravdao da ga je štićenica možda optužila jer joj je prigovorio jednom na neurednost. Priznao je da je s oštećenom razgovarao kad mu se doimala tužnom ili, pak, loše volje. Tvrdi da joj nikada nije ulazio u sobu, a supruzi je rekao da štićenici “da neki lakši posao poput čišćenja graha ili slično da se zabavi”, izvještava Jutarnji.

“Jedino joj se mogu ispričati što sam joj nehotice, bez loše namjere, stavio ruku na rame. Znam i da je čovjek koji je isto bio u udomljenju, bio prema njoj bezobrazan. Upozorio sam ga, no i ja sam jednom prema njoj bio bezobrazan jer je ostavila WC pun fekalija”, zaključio je J.L. Udomiteljica je svjedočila u suprugovu korist tvrdeći da je bivša štićenica bila oduševljena njihovim ponašanjem i da joj se nikada nije žalila na muža.

“Jedini tjelesni dodir mog muža s njom je bio kad ju je rukom potapšao po ramenu i upitao kako je. I to je jedino na što se ona mogla žaliti”, objasnila je udomiteljica koja se 15 godina bavi udomiteljstvom.

‘Uhvatio me za grudi preko odjeće, a onda i za međunožje’

Optužbe i svjedočanstva umirovljenice su gnjusne. Tijekom 2016. ona je ondje živjela četiri mjeseca. Dok je sjedila na krevetu, jednom prilikom joj je J.L. ušao u sobu i čučnuo ispred nje.

“Rekao je da bi mi malo popipao grudi. Dirao me i govorio mi kako su uvijek lijepe. Odmaknula sam mu ruke i rekla da prestane pa je izašao van. Mjesec dana kasnije, iza Svih svetih, kada sam iz WC-a izašla na hodnik, ponovno mi je prišao i objema rukama me primio preko spavaćice za grudi, rekavši da su mi grudi najljepše ujutro. Odgurnula sam ga i ponovila da me ne dira. I treći put me dirao, dok sam ležala u sobi na krevetu. Uhvatio me za grudi preko odjeće, a onda i za međunožje. Zaprijetila sam mu da ću otići iz doma pa je obećao da više neće”, posvjedočila je oštećena 81-godišnjakinja i opisala loše iskustvo sa 20 godina mlađim udomiteljičinim suprugom.

Krajem rujna je umirovljenica na krštenju svog praunuka svome unuku povjerila da ju je “udomitelj dragao po ramenima i govorio joj da je lijepa i draga baka” nije tome odmah pridavao važnost. Unuku se tada to činilo “bezazleno, misleći da se čovjek samo napio i pričao gluposti”.

Međutim, kada je unuk otišao udomiteljima platiti smještaj za baku, , oblio ga je znoj jer mu je baka kroz suze ponovila da ju je J.L. pipkao po grudima svaki put kad je imao priliku.