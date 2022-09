Iz Nepala je u Đurđevac stiglo devet Nepalki koje ondje beru krastavce, blitvu i krizanteme. Jedna od njih, Tama Talba, za RTL kaže kako je posao dobar, ali i i ljudi.

Nepalke ništa nisu znale o poljoprivredi, ali ih je Marija Vranić, poslovotkinja u OPG-u, naučila sve što je trebalo.

"Iz početka to je bilo relativno dobro. Ali kako je išlo dalje tako su bile sve slabije. Ove 3 koje su ostale stvarno od početka rade kako treba i niti jedan dan nisu izostale s posla. A ove koje su otišle, one su svašta radile, jedan dan je bolesna, drugi dan radi do gableca pa je boli glava", kazala je Vrnić.

Neki i pobjegnu

Šest njih je tako postalo problem pa im je vlasnik OPG-a Zdravko Vrljić dao otkaz. "Jednostavno nisu radile i postale su bezobrazne, ismijavale moje djelatnice. Vi što god da govorite one samo govore nepalski", kazao je Vrljić.

Pa su ih odlučili odjaviti i iznenadili se. Viza za njih 6 nikad nije ni izdana. "Nisam uopće mogla sanjati da je moguće da se pređe Pleso, više sam puta putovala, a da se ne otkrije da je viza nevaljana", rekla je Žaneta Vichy Kenešević, predsjednica udruge Drugi val.

Radnice nije dovela agencija već čovjek koga su zvale menadžer, a zove se Daja. Na mobitel se danas ne javlja. "Meni se čovjek iz Nepala direktno javio. On mi je garantirao da su te žene dobre, da dobro rade", kazao je Vrljić.

Druge cure tvrde da se s njima ne čuju jer već su u Portugalu. Do ove godine u Đurđevcu uopće nije bilo stranih radnika, a ove godine ima ih isključivo iz Nepala. Nekoliko mjesta dalje scena slična. Mahom polje obrađuju Nepalci, ali iako oni ne sumnjaju u njihove vize nakon nekoliko mjeseci isplaćene plaće oni - pobjegnu.

Nesklad MUP-a i ministarstva

"Sve je bilo dobro, ja sam otišao na more 13.8., a oni su odjednom otišli dalje negdje. Ne javljaju se, kontaktiraju s nekim radnicima. Većina ih je u Portugalu, jedan je u Italiji. Stavljaju slike po Facebooku i tako", rekao je Mario Čajkulić, vlasnik OPG-a.

Kad su policiji prijavili da su otišli ukinuta im je radna dozvola, ali za Hrvatsku im očito više i ne treba. Oni koji su ostali tvrde mi vas nećemo prevariti, doduše kaže Mario, to su govorili i drugi. "Mi smo tu zbog posla. Naš je šef jako dobar", kazao je Forkas iz Nepala.

Kako je moguće da se u Hrvatsku uđe s krivotvorenom vizom danas nitko nije mogao odgovoriti. Varaju li agencije ili Veleposlanstva jer MUP izdaje izgleda legalne papire na račun krivotvorenih viza? "Jednostavno moramo prekinuti taj lanac trgovanja ljudima. Meni je žao tih žena, ali one su svjesne ako nisi otišao osobno na veleposlanstvo u New Delhiju da ta viza nije u redu", rekla je Vichy Kenešević .

Već je jednostavnom matematikom jasno da stvari ne štimaju. Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je dugotrajne vize 5709 Nepalaca u 2022., a MUP je u istoj godini izdao 7994 dozvola za boravak i rad.