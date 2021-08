"Prijateljici mi večeras, u 22.30, javljaju gošće da su pozitivne na COVID. Sutra su trebale izaći i dolaze drugi.

Šalju joj tekst Airbnba da u situaciji kada gosti imaju COVID ostaju u tom smještaju za vrijeme izolacije te da Airbnb deaktivira smještaj i otkazuje sve buduće rezervacije. Je li to moguće? Ona će pokušati zvati Stožer i naći im drugi smještaj, ali ovakav stav od Aira??? A sutra joj dolaze novi gosti", izložila je u Facebook grupi ovdašnjih iznajmljivača posredstvom Airbnba problem jedne splitske kolegice Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog smještaja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ne mogavši vjerovati što u takvim, za doba korona-turizma itekako mogućim situacijama, predviđa globalna online platforma za pružatelje usluga smještaja i onih koji ga traže. Kalcina se pritom zapitala i "čemu onda onaj naš cijeli trud da Županija organizira smještaj kada nas Air deaktivira? Ipak nisu u redu, a mi nastojimo maksimalno odgovorno postupati", piše Slobodna Dalmacija.

Airova ažurirana pravila su, za one iznajmljivače koji možda nisu pažljivo čitali, u ovakvim situacijama takva da je kao posrednik sa sebe apsolutno skinuo bilo kakvu odgovornost, pa je već i u slučajevima sumnje na zaraženost gostiju za domaćina predvidio deaktiviranje profila apartmana i poništavanje budućih rezervacija. Naravno, bez penala. Utjeha bi iznajmljivaču valjda trebala biti i činjenica što neće, ako ga ima, ostati bez statusa "superdomaćina".

Bez simptoma

Dvije engleske gošće iz ove priče očito su ponešto bile upućene u potencijalnu COVID situaciju "što, ako…", što su odmah, pozivajući se na svoja Air prava, dale do znanja splitskoj iznajmljivačici Luciji T., u čijem su apartmanu, za 150 eura dnevno, odsjele u Getu.

"Noć uoči odlaska iz apartmana 21-godišnje gošće zatekle su me telefonskim pozivom rekavši mi kako su pozitivne na koronu. Kod nas su boravile tjedan dana, ali sam iz prijašnjih razgovora s njima shvatila kako su i prije dolaska u naš apartman bile u nekom drugom smještaju u Splitu. Danas su trebale otputovati avionom u Englesku, pa su dan prije u jednom privatnom laboratoriju u Splitu napravile brzi antigenski test. Pokazao je kako su zaražene unatoč tome što su i jedna i druga cijepljene objema dozama (imaju i COVID potvrde) i što nemaju nikakvih simptoma", govori Lucija. Gošće su joj, veli, odmah rekle kako, prema Airbnbovim pravilima, ne moraju napustiti apartman. Ali i da mogu ostati još deset dana?!

"I dulje od toga, do daljnjega. A da će Air nama blokirati datume. Nešto u tom stilu… Nisu bile bezobrazne, ali nisu se trudile ni pretjerano izaći nam u susret. One su se odmah javile Airu, isto sam učinila i ja, ali nisam još dobila nikakav odgovor", kazala je jučer oko podneva Lucija T., dok se situacija sa zaraženim Engleskinjama još raspetljavala. Obje su gošće, premda je prošao rok za njegovo napuštanje, još boravile u njezinu apartmanu, a novi, strani gosti s regularnom rezervacijom, presretni zbog odmora u Splitu, ne znajući za dramu usred koje se našla, javili su Luciji kako su već stigli u grad. Odmah im je objasnila što se događa… I zamolila za strpljenje.

Ipak obrat: Djevojke će otići iz apartmana u karantenu u hotel 'Zagreb'

"U tih deset dana o kojima one govore, mi imamo još tri rezervacije. Još tri smjene!!! Kako ćemo mi priopćiti ljudima da ne mogu, ako one ostaju, ući u uredno rezervirani apartman. Ne znam, ne znam…", govori Lucija pokušavajući pronaći rješenje na dobrobit svih. Ali kako?! Kad u Splitu praznog apartmana, u koji bi eventualno mogla uputiti tek pristigle goste, nema ni za lijek. Pogotovo ne za razdoblje od deset dana. Možda, rezignirano je primijetila, jedino slobodni hotelski smještaj po cijeni od najmanje 20 ili 30 tisuća kuna za toliki broj dana. Nazvala je 113 (pozivni centar za koronavirus), barem je to mogla, i naišla, kaže, na puno razumijevanje.

"Sve su mi objasnili… Procedura je sljedeća – gošće se moraju testirati u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, jer se u slučaju privatnih laboratorija često događa da testovi budu lažno pozitivni ili negativni. Potom po njih dolazi Crveni križ, koji ih odvodi u karantenu u hotel "Zagreb" na Duilovu, u kojemu će ih noćenje s doručkom stajati 45 eura. Obavijestila sam ih o svemu, a jedini odgovor koji sam od njih dobila bio je da upravo kontaktiraju s epidemiolozima pa će mi se javiti", ustreptalo je čekala povratne informacije Lucija i u međuvremenu ponovno kontaktirala nove goste.

Na kraju najbolji mogući ishod

"Oni sve znaju, da su prethodne gošće pozitivne i da čekamo što dalje. Rekli smo im da ćemo, čim dobijemo rezultat njihova novog testa iz Nastavnog zavoda, znati što i kako dalje. Kako su oni cijepljeni objema dozama i ne boje se, a u biti nemaju ni izbora, rekli su nam kako se nadaju da će Engleskinje izići, a apartman biti potpuno dezinficiran. I da, što se tiče njih, mogu unutra", kazala je splitska iznajmljivačica. Idealno bi bilo, dodala je, kada bi Engleskinje izašle, a ušli novi gosti u očišćen i dezinficiran apartman, to više što je hotelska karantena na Duilovu za njih znatno jeftinija od smještaja u kojemu su boravile u splitskom Getu.

Dva sata kasnije Lucija je ima dobre vijesti.

"Prije 15 minuta Engleskinje su izišle iz apartmana. Zahvalile su se na pomoći… Samo to. Nisu ništa više rekle, ma nemoguće je iz njih izvući riječ. Pretpostavljam da će sad s Crvenim križem na testiranje, a onda u hotel 'Zagreb", laknulo je splitskoj iznajmljivačici. S novim je gostima brzinski dogovorila da dođu što kasnije navečer u apartman (otišli su na turu brodom) kako bi imala što više vremena za čišćenje i dezinfekciju. Njezina je muka rezultirala sretnim krajem, a imala je i riječi hvale za dežurne službe.

"I s hotelom "Zagreb" i Crvenim križem je, stvarno, sve ispalo odlično. Uistinu su spremni pomoći… Dobro je znati da ima rješenja. S druge strane, gošće bi se, što je dobro znati i drugim iznajmljivačima, zasigurno pozvale na to Airovo pravilo o ostajanju u apartmanu u slučaju zaraze. No, očito su shvatile kako bi im, u tom slučaju, cijena boravka u karanteni bila previsoka, pa im je priča s hotelom 'Zagreb' ipak bila znatno povoljnija. Nama ih je žao, ali situacija bi, da su ostale, bila katastrofalna za nas. One nisu ostale tu svojom krivnjom, ali situacija nikome nije bajna. Na svu sreću, ispao je najbolji mogući ishod, a sigurno je dobro i znati kako je grad pripremljen. I da se imate kome obratiti", rasterećeno je pohvalila dežurne službe splitska iznajmljivačica.