Netko je s tri hica ubio dva psa - Tila i Sebastijana koja su s vlasnicom Kristinom Kodrnjom šetala uz jezero pokraj Zaprešića na jednoj od najposjećenijih šetnica. Policija istražuje slučaj, a sumnjivca imaju. "Meni je pas dio obitelji. Dio obitelji koji mi toliko fali i toliko znači", kazala je kroz suze Kristina za RTL Danas.

"Prošlo je 15 minuta, oni su se udaljili od mene par sto metara, znači samo su prošli mali potočić i čuo se prvi hitac, onda se čuo drugi. Onda je Sebastijan zacvilio i onda se čuo treći", ispričala je vlasnica koja je posjetila psihijatra, a boji se i za svoju sigurnost.

"Sanjala sam te hice, sanjala sam taj cvilež", kazala je za RTL.

'Kako netko tko nije profesionalac, kako bi pogodio? Tko uopće takvoj osobi da pušku?'

Jedna od prvih osoba koja joj je priskočila u pomoć je Gloria Malin, djevojka od koje je Kristina udomila Sebastijana. "U tom trenutku zanijemiš i riječi prestaju imati značenje", govori predsjednica Udruge S-PAS, Gloria.

Kako doznaje RTL, pse je ubio lovac - član Lovačkog društva Zaprešić koji nisu htjeli stati pred kamere. Područje na kojem su Sebastijan i Tila nastradali je lovno, iako nema nikakvih oznaka.

"Oznake nema, upozorenja nema, godinama ljudi na ovom putu na kojem stojimo šeću djeca, biciklisti, trkači, šetači sa psima, dakle ova tragedija je mogla biti puno veća", objasnila je Malin.

Kristina je otkrila da je pas bio bijelosivi, a imao je i fluorescentno plavi ham na sebi. "Znači, nije slučajno. Kako netko tko nije profesionalac, kako bi pogodio? Tko uopće takvoj osobi da pušku?", upitala se vlasnica.

Obdukcija će pokazati čijom puškom su upucani Tila i Sebastijan. Na slučaju radi i zagrebačka policija, a osuda je stigla i od Lovačkog saveza.

"Počinitelj treba biti propisno kažnjen za ovaj čin. Ako je potrebno, Hrvatski lovački savez pružit će svu pomoć i podršku nadležnim tijelima", poručili su iz Saveza. A stvar je mogla biti još gora jer je tada u šetji bio i Kristinin treći pas Matize.

"Sreća pa je ona bila odmah pored mene, ona uvijek hoda uz mene, da je bar ona ostala… Drži me to što neću pustiti to i njihova žrtva sigurno neće proći samo tako", objasnila je Kristina.

