"Sve je počelo oko 22.40 sati kad me konobarica koja je radila u Severinu nazvala sva uznemirena, kazavši kako ona više ne želi raditi. Rekla je da ju je načelnik Žarko Žgela uhvatio za ruku i zavrnuo je. Rekla sam da se smiri i da ću doći. Stigla sam nekoliko minuta prije 23 sata kada zatvaramo lokal i rekla svima da izađu van. To naime nije prvi incident. Rekla sam im da više ne dolaze", opisuje za 24sata Milka Kramarić (28), vlasnica Mustang lokala u Bjelovaru, koja je pokazala i snimku napada, koju je, kaže, proslijedila i policiji.

No umjesto da se smiri, kaže da je načelnik Žarko Žgela (HDZ) počeo biti još nasilniji.

'Šest, sedam puta me udario po licu'

"Nerijetko se, u najmanju ruku, nepristojno ponaša, ali ovo sada je prevršilo svaku mjeru pa sam odlučila progovoriti i sve prijaviti policiji", kaže Kramarić koja vodi i drugi lokal u Bjelovaru i nastavlja:

"U međuvremenu su tri gosta stala u moju obranu prepirući se sa Žgelom i njegova dva prijatelja. Tad je Žgela primio za majicu jednog mladića koji je do tada bio s njima u društvu. Uletjela sam među njih dvojicu i rastavila ih u tučnjavi. Rekla sam Žgeli da bi trebao biti uzor jer je načelnik općine. Rekla sam da ću ga dati u novine, što je očito bio okidač, jer me tada primio za vrat, ali sam ga uspjela odgurnuti od sebe. Udaljavala sam se kad me je počeo udarati. Najmanje me je šest, sedam puta udario otvorenim dlanom po licu, a poslije još dva ili tri puta šakom po potiljku desne strane glave", kaže. Ponovo je pozvala policiju, a kada su konačno došli, načelnik i njegovo društvo je već otišlo.

Iz PU bjelovarsko - bilogorske poručili su da su 9. srpnja postupali u Severinu te su kriminalističkim istraživanjem za sada utvrdili identitete nekoliko počinitelja koji su narušavali javni red i mir.

Načelnik Žgela je kratko rekao kako je to sve izmišljotina i da nema pojma o čemu se priča.

POGLEDAJTE VIDEO: Mlada pijana turistkinja se skinula dogola usred kafića, ljudi mobitelima snimili i nastavak incidenta