Od ovoga tjedna hrvatski vlakovi još su sporiji. Od Vinkovaca do Zagreba treba kao željeznicom od Londona do Pariza i natrag - kaže se u prilogu RTL-a Danas. Putnici bjesne jer kasne na posao, na liječničke preglede, u kojem god smjeru krenuli. Primjerice, putnički vlak iz Slavonskog Broda u Zagreb danas je kasnio 67 minuta.

"70 minuta i rekli su nam svaki dan da bude tako sada. Uh, otežava, normalno. Kasnimo na posao, moramo ranije krenuti", kazala je za RTL Marica iz Ivanić Grada.

Brzina na nekim dionicama smanjena sa 120 na 50 km/h

A vlak iz Vinkovaca do Zagreba kasnio je 75 minuta. No, koliko su ljutiti putnici, ljutiti su i strojovođe. Brzina im je, kažu, na pojedinim dionicama smanjena sa 120 na 50 kilometara na sat.

"U jednom normalnoj europskoj željeznici ne možete preko noći na 70 kilometara pruge srušiti brzinu jer vam je kolosjek odjednom preko noći postao preuzak, znači netko nešto nije radio", kazao je Dalibor Petrović, dopredsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske.

Kako se doznaje u HŽ infrastrukturi, vlakovi voze sporije i kasne zbog radova na dionici od Okučana do Vinkovaca gdje je došlo do suženja pruge.

Putnički vlak u prosjeku kasni između 25 i 30 minuta

Damir Novosel, direktor Sektora za održavanje HŽ infrastrukture kaže da je zadnji remont te dionice bio sredinom 1980-ih.

"Znači imamo tu pojačani teret i uslijed svog tog tereta i ovih silnih godina kojih se nije napravio remont, dolazi do suženja kolosjeka", kazao je Novosel.

Po njihovim analizama, putnički vlak u prosjeku kasni između 25 i 30 minuta.

"Pa, po pravilu bi trebala stići u 7.08. Valjda. Ali, već mi je najavljeno sat vremena da će kasniti. Kao prvo, ovaj u jedan što je išao, ja sam trebala bit na sastanku u pet. Ja sam to izgubila. Ljudi me nazovu i kažu da će čekati do osam. Sad ću izgubiti i taj", požalila se Jelka Đurić iz Vinkovaca.

I tako će biti još mjesec dana u oba smjera.