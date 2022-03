Dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu ing. Vladislav Brkić gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao cijene goriva.

"Teško je to reći, ali inženjeri su optimisti. Mi smo u energetski nezapamćenoj krizi već dvije godine, od pojave COVID-a“, rekao je odgovarajući na pitanje koliko će gorivo pojeftiniti zbog smanjenja barela nafte.

"Od prošlog je tjedna barel je pao sa 125-127 dolara na 100 dolara. Za očekivati je da će se naredni tjedan, pored uredbe Vlade koja je najavljena za četvrtak, cijena dodatno smanji i na hrvatskom tržištu“, rekao je. "Ne očekujem da će cijena pasti ispod 11 kn/l. COVID kriza poremetila je naftno tržište, a tu je i najava EU da se odmakne od velike ovisnosti od ruskih energenata i tu je veliki upitnik. Tu je i već primijenjeni embargo na uvoz nafte prema SAD-u“, komentirao je.

Na pitanje da komentira odnos cijena barela i goriva, odnosno kada cijena barela skoči, skoči i cijena gorivu, ali kad barel pojeftinjuje, dugo čekamo to smanjenje cijene goriva i ono ne bude baš takvo, kaže da je to u hrvatskoj "po običaju“. "Neću ulaziti da postoji spekulacija između pojedinih distributera, dogovora kao u području telekomunikacijama. Ja vjerujem da država to prati. Ako ste uzeli tanker za 100 dolara, onda ga morate prevesti od točke A do točke B, bilo vodenim puten ili cjevovodima. Nafta dolazi u rafineriju, tek tad ga obrađuje. Vremenski je odmak. Ima li špekulacije? Sigurno. I koriste li to trgovci? Sigurno“, kaže.

Brine ga i plin

Na pitanje očekuje li da bi ljudi mogli još više odustati od automobila te više koristiti javni prijevoz, rekao je da se slažem da nam svima treba da malo više hodamo i koristimo javni gradski prijevoz. "Ali ovdje se događa nešto tipično hrvatski – nešto se dogodi i hajdemo to rješavati. Evo, u glavnom smo gradu, kakva je strategija prometnog razvoja grada, gdje su gradske željeznice, gdje su uređene i sigurne biciklističke staze? Vidite da danas su električni automobili vrlo opasni u prometu. Gdje su ostale stvari koje treba riješiti?“, pita se, dodajući da građane treba na neke stvari potaknuti.

Upitan čeka li nas dodatno poskupljenje plina, veli da njega više brine hoćemo li imati dovoljno plina. "Sva sreća da imamo strateški objekt LNG, ali mnogi zaboravljaju na podzemno skladište Okoli. Ali ono ne treba samo služiti za skladištenje plina i povlačenje plina, dakle za trgovinu. Dio kapaciteta mora država kontrolirati, proglasiti ga strateškim i u kriznim situacijama, bilo slabe dobave ili visokih cijena, tržište nekako kontrolirati. Nemojmo zaboraviti na nova skladišta plina koja se planiraju“, kaže Vladislav Brkić.