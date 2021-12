Da nema vladine regulacije, benzin bi sad stajao 11,39, a dizel 11,46 kuna po litri, piše u srijedu Večernji list. Cijene nafte na svjetskim tržištima prošli tjedan naglo su pale i to zbog straha od novog soja koronavirusa koji bi mogao dovesti do novog zatvaranja, a time i do smanjene potražnje za tim energentom. Cijena brent nafte koja je referentna za hrvatsko tržište tako je pala oko osam posto, na 72 dolara po barelu.

Sve bi bilo skuplje

Kad je Vlada RH sredinom listopada ograničila cijene benzina u Hrvatskoj na 11,10 kuna, a dizela na 11 kuna po litri, barel nafte plaćao se 84 dolara. Vlada je nakon jednomjesečnog ograničenja cijena goriva, koje je isteklo sredinom studenog, tu odluku produljila na još mjesec dana. A da nema te Vladine odluke, cijene naftnih deriva u Hrvatskoj, koje se inače određuju svaki utorak, danas bi iznosile 11,39 kuna za litru benzina, dok bi dizel stajao 11,46 po litri.

Te projekcije cijena, koje je Večernji list neslužbeno dobio iz naftne industrije, pokazuju da bi litra eurosupera koštala 29 lipa više od trenutačno određenih 11,10 lipa, a dizel bi bio 46 lipa skuplji od trenutačnih 11 kuna.

Cijene od listopada

Kad je Vlada uvele ograničenje cijena goriva, od 16. listopada, eurosuper je tada koštao od 11,35 do 11,40 kuna po litri, a dizel je bio na 11,42 do 11,45 kuna, ovisno o naftnoj kompaniji. Prema tome, da nije bilo regulacije, sad bi razlika u cijeni goriva bila minimalna u odnosu na cijene prije regulacije, što znači da bi se one u biti sad vratile na razine od sredine listopada.

Cijene goriva ograničene su kroz marže trgovaca, a u naftnim kompanijama može se čuti da s ovakvim maržama nisu u minusu, no priznaju da im je time izbijen dobar dio planiranih prihoda. Država pritom gubi samo mali dio od PDV-a, a od trošarina na gorivo i dalje dobiva iznose kao i prije, donosi Večernji list.