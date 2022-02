Vlada bi u srijedu trebala predstaviti paket mjera za pomoć građanima i tvrtkama nakon rasta cijena energenata. Iako je premijer Andrej Plenković danas poručio kako nitko neće ništa doznati do sutrašnje sjednice, Jutarnji je uspio doznati kako će se subvencije za plin davati svim građanima i poduzećima, a ne samo socijalno ugroženima.

"Paket mjera je sveobuhvatan, obuhvaća pomoć i gospodarstvu i svim građanima, posebno određene mjere ciljaju na građane koji su socijalno ugroženi, a dio mjera usmjeren je na pomoć poljoprivrednicima", poručio je u utorak potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava, Boris Milošević.

Subvencioniranje cijena plina

Doznaje se i kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo sveobuhvatni energetski paket mjera, koji košta više od milijardu kuna i ide u nekoliko smjerova. Tako bi se PDV trebao trajno smanjiti s 25 na 13 posto, čime će se izjednačiti s PDV-om na struju. U jednom periodu, PDV na plin bi trebao iznositi pet posto. Iako se o tome još pregovara, izvjesno je kako će kućanstva i tvrtke u ovoj godini plaćati pet posto PDV-a na plin. Smanjenje PDV-a, doduše, ne bi puno značilo tvrtkama koje ga ionako moraju plaćati, ali bi dobro došlo za 60.000 "paušalaca", koji rade bez plaćanja PDV-a.

No, niti to neće biti dovoljno za ublažavanje udara na džepove građana i poduzeća, jer bi im, bez obzira na smanjenje PDV-a, računi porasli za prosječno 40 posto, Vlada planira i subvenciju cijena plina i to za sve građane i poduzeća. Ipak, treba pričekati srijedu kako bismo doznali s kolikim iznosima i na koji način će se subvencionirati cijena plina. Podsjetimo, tvrtke već osjećaju posljedice poskupljenja plina od nekoliko stotina posto, dok je građanima sadašnja cijena zagarantirana do 1. travnja.

Upitno smanjenje PDV-a na hranu

Kad je struja u pitanju, HEP bi trebao umanjiti svoje naknade, kako bi snizio iznose računa. Vlada je odlučila proširiti i broj primatelja vaučera za struju sa 64 na 90 tisuća, a oni će ujedno dobivati i vaučere za plin, kao i tvrtke. Iznos vaučera će svakako biti veći od dosadašnjih 200 kuna.

Među mjerama, doduše, još nije definirano hoće li Vlada ići na smanjenje PDV-a na osnovne prehrambene artikle. On je već sada na 13 posto, s time da je na kruh i mlijeko Vlada još prije nekoliko godina snizila PDV na pet posto. Ipak, to ne znači da će cijena hrane pojeftiniti, zbog čega bi Vlada trebala ići u rezanje marži trgovcima, što može dodatno zakomplicirati situaciju. Večernji piše kako je jedno od potencijalnih rješenja zamrzavanje cijena hrane, kao što je to učinjeno s gorivom. No, tek treba vidjeti kakav će potez ovdje Vlada odraditi.

Izvori iz Vlade tvrde kako je namjera ovog paketa mjera da Hrvatska bude država s najmanjim rastom cijena energenata u Europskoj uniji. Istaknuli su da će mjerama osim građana i poduzeća, obuhvatiti i poljoprivrednike te obrtnike.