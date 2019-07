VLADINA NOVA MJERA JE DISKRIMINATORNA? Poslodavce će mladi radnici koštati drastično manje od ‘starijih’

Do sada, porezna rasterećenja nisu pokazala da su radnici na svojim primanjima osjetili povećanje onoliko koliko su trebali

Porezna refeorma i zamisao ministra Zdravka Marića o povećanju neto plaće za mlade s jedne strane dočekana je na nož, no s druge strane, razveselila je osobe do 30 godina starosti. Marićeva reforma nalaže da primjerice poslodavci koji odluče dati mladom radniku neto plaću od šest tisuća kuna, od sljedeće će godine uštedjeti gotovo 2.200 kuna. To će poslodavcima biti isplativije negoli zadržavanje postojećeg radnika od otprilike 40 ili 50 godina kojem isplaćuje tu istu plaću, piše Novi list.

Sada je već poslodavcima takav “deal” povoljniji za 1.400 kuna jer zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina na neodređeno vrijeme donosi oslobađanje od plaćanja zdravstvenih doprinosa u prvih pet godina. Od 2015. je ta mjera na snazi, a Vlada planira u potpunosti poslodavce osloboditi poreza na dohodak na radnike do 25 godina, što znači da neće plaćati ni prirez, što smanjuje trošak za dodatnih 800 kuna, uz prirez od 10 posto.

Novi list je napravio detaljan izračun plaća i olakšica pa u slučaju da radnik ima od 26 do 30 godina, olakšica u porezu na dohodak je 50 posto. To trošak na porezu i prirezu smanjuje za 400 kuna. Premda se taj izračun na prvu čini vrlo privlačnim za mlade radnike, rijetki su poslodavci koji nisu brinuli o oslobađanju od plaćanja zdravstvenih doprinosa i odmah na početku zapošljavanja nisu ponudili mladom radniku nižu brutto plaću. Razlog za to je što je mjera ionako bila namijenjena poslodavcima, a ne većim plaćama mladih.

Naknade bez oporezivanja

Mladi radnici su meta za Vladu jer sada s olakšicama na dohodak trebaju doći i veće plaće za njih. Međutim, niti jedna institucija u državi ne zna koliko poslodavaca uistinu ugovorata bruto plaće s radnicima pa nije poznato hoće li se spomenutih 800 ili 400 kuna i primjeru Novog lista doista i preliti u plaće radnika. Do sada, porezna rasterećenja nisu pokazala da su radnici na svojim primanjima osjetili povećanje onoliko koliko su trebali, što znači da su im poslodavci nastavili isplaćivati istu neto plaću ili su im pak promijenili iznos bruto plaću u ugovoru.

Novi list je saznao da nijedna službena statistika u Hrvatskoj ne nudi podatke o visini plaća prema životnoj dobi. U statističkim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje stoji da je u Hrvatskoj 297.000 osiguranika u skupini od 29 godina. Ako se tome prirodaju i osobe od 30 godina, nove Vladine mjere odnosile bi se na maksimalno 340.000 ljudi uz pretpostavku da su baš svi mladi između 29 i 30 godina osigurani. Premda status osiguranika ne znači mahom da netko ima posao, među tim osobama treba tražiti kandidate Vladinih mjera. Među njima je više od polovice, čak 175 tisuća mladih osoba koje rade u trgovini, građevinarstvu, ugostiteljstvu, prerađivačkoj industriji i drugim uslužnim djelatnostima gdje su plaće najniže. Teško da će porezne olakšice njima donijeti neko značajnije povećanje dohotka.

Ni sindikati ni u HUP-u nisu zadovoljni

“Naravno da podržavamo sve što potiče zapošljavanje naših mladih ljudi, sve što će ih zadržati u Hrvatskoj i odvratiti od iseljavanja, ali sve te olakšice ne završe u plaćama građana i o tome nitko nema vjerodostojne podatke. Sada će za mlade ljude poslodavci plaćati samo mirovinske doprinose, i možda će nove porezne izmjene doista dijelu mladih ljudi donijeti veću neto zaradu, ali to nije povećalo njihovu plaću”, kaže Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Sever napominje da je Vlada već osigurala neoporezivu isplatu naknada te da će sada postati neoporezivi troškovi hrane i smještaja pa će na kraju veliki dio dohotka mladih dolaziti iz neoporezivih naknada, a ne od plaća. Spominje i desetogodišnje oglušivanje vlada na njihove zahtjeve oko neoporezivog toplog obroka. Iako će to njihovim članovima donijeti manje troškova pri isplati plaća, u HUP-u nisu oduševljeni Vladinim olakšicama.

“Što se primjerice događa s plaćom zaposlenika kada navrši 26. ili 31. godinu? Ona bi trebala pasti što je penalizacija zbog dobne granice. Poslodavci plaće ne određuju prema dobnoj granici već prema kompetencijama, iskustvu i produktivnosti zaposlenika. HUP se zalaže za snižavanje visokih stopa poreza na dohodak općenito što bi pozitivno utjecalo na sve zaposlene, neovisno o dobnoj granici. Sumnjamo da ovakva mjera može zadržati mlade u zemlji jer oni mahom odlaze zbog dugoročne perspektive”, poručili su iz HUP-a.

No, nije sve tako crno jer pozitivnim smatraju prijedlog da plaćanje toplih obroka, smještaja ili vrtića tretira kao trošak. Pozitivno im je i podizanje granica prihoda malih poduzetnika za plaćanje niže stope poreza na dobit. Kažu da ne podržavaju namjeru uvođenja dodatnih poreza na pojedine grupe proizvoda kao što su bezalkoholna pića s visokim udjelom šećera. “Iskustva drugih zemalja pokazala su da takvi porezi narušavaju konkurentnost domaće industrije, ugrožavaju radna mjesta, a imaju vrlo mali ili nikakav utjecaj na zdravlje, čime se obično opravdava njihovo uvođenje”, kazali su iz HUP-a.

