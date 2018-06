VLADIN STRUČNJAK O DEMOGRAFSKIM MJERAMA PREDSJEDNICE: ‘Čuli smo dobra rješenja. Šteta što ona i premijer nisu sjeli bez sujete’

Nakon što je predsjednica predstavila svoje mjere razgovarali smo s politologom Anđelkom Milardovićem

Dr. Anđelko Milardović, politolog i sociolog, kao znanstveni istraživač Instituta za migracije narodnosti uključen je u Vladinu radnu skupinu za izradu strategije za demografiju koja je osnovana u travnju ove godine, a upravo danas, na dan kada je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović predstavila svoje mjere za demografiju, sudjelovao je na trećem sastanku radne skupine.

Na pitanje je li zbog sastanka bio u mogućnosti pratiti predstavljanje predsjedničinih mjera, odgovara potvrdno. Ipak nije došlo do scenarija da Vladina radna skupina radi zatvorena na jednom kraju grada dok predsjednica na Pantovčaku predstavlja svoje mjere. “Naravno da smo svi htjeli čudi i vidjeti što predsjednica i njezin tim žele predstaviti”, kaže dr. Milardović.

DEMOGRAFSKE MJERE PREDSJEDNICE: Smanjiti poreze, povećati neto plaću, riješiti ovrhe; ‘To je pitanje opstanka države i naroda’

‘Predsjednica nema izvršnu snagu’

“Predsjednica je nastupila u skladu sa svojim ovlastima, upozoravala je i upozorava na jedan od najvećih problema, demografski kolaps, i predstavila je mjere koje je pripremio njezin tim i za koje smatra da bi doprinijele smanjenju problema. No, ona nema izvršnu snagu. Ona je predstavila mjere, i to je to. Vladine mjere će imati izvršnu snagu i valja pričekati da Vlada predstavi svoje mjere”, komentira dr. Milardović.

Kako ocjenjuje kvalitetu predstavljenih mjera? “Čulo se mnogo dobrih rješenja i valja ih ozbiljno razmotriti.”

‘Ova tema ne može biti predmet političke borbe’

S obzirom da je premijer odbio prijedlog predsjednice o tematskoj sjednici Vlade, pitamo dr. Milardovića smatra li da bi nakon predsjedničine prezentacije Vlada, ili radna skupina za demografiju, ili nadležno Ministarstvo, trebalo nekako uključiti mjere koje je predložila predsjednica?

“Šteta što nije bilo volje da se sjedne zajedno”, kaže Milardović. “Ova tema ne može biti predmet političke borbe. Neka se sve što se može iz predstavljenih mjera u Uredu predsjednice – pretoči u Vladin dokument. Drago mi je bilo čuti da se predsjednica zalaže za dugoročnost mjera za spas demografije.

‘Treba sjesti bez sujete i nadmudrivanja’

Do sada je svaka vlada imala revolucionarni princip, a oko ovakvih tema to nije dobro. Treba raditi na otklonu od revolucioniranog i pronaći kontinuitet. Trebamo biti u stanju napraviti kvalitetne, dugoročne mjere koje će postati integralni dio nacionalne sigurnosti ove zemlje.”

Upitan direktno znači li to da je on zagovarao da premijer prihvati prijedlog predsjednice o održavanju tematske sjednice Vlade, dr. Milardović odgovara potvrdno: „Naravno. Ja nisam ni za jedno “brdo”, ja držim štangu za Republiku Hrvatsku. Trebali su sjesti bez sujete i nadmudrivanja.”