I dalje se ne zna tko će biti novi šef VSOA-e, končna odluka opet je zapela ekskluzivno doznaje RTL, piše Danas.hr. Danas je održan sastanak između Tome Medveda i Dragana Lozančića, no još uvijek se nisu uspjeli dogovorili.

Prošlog tjedna predložena su još dva nova kandidata, kazali su iz Vlade, a s Uredom predsjednika RH vodile su se konzultacije. Usuglasili su se oko jednog kandidata. Iz Vlade su poručili da se "ovo pitanje može riješiti odmah kako bi se prijedlog uputio na mišljenje Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora i kako bi predsjednik Vlade i predsjednik RH supotpisali rješenje o imenovanju novog ravnatelja VSOA-e."

'Njegovo ucjenjivačko postupanje nema uporište...'

No, do dogovora ipak nije došlo. Iz Vlade su se još jednom dotaknuli predsjednika Zorana Milanovića pa objasnili kako "njegovo ucjenjivačko postupanje nema uporište ni u jednom pravnom aktu i suprotno je svim dosadašnjim praksama". A razlog tomu je što smatraju "neprihvatljivim da imenovanje drugih vojnih dužnosti bude pretpostavka imenovanju ravnatelja VSOA-e.

"Isto tako, kada se govori o drugim vojnim dužnostima u sustavu obrane, mjesecima stoje prijedlozi za imenovanja kod predsjednika RH. Riječ je o nizu vojnih časnika koji godinama profesionalno rade svoj posao u okviru sustava Oružanih snaga te je uobičajeno da se navedena imenovanja rješavaju u skladu sa zakonom predviđenom procedurom, što uključuje načelnika Glavnog stožera OSRH, ministra obrane i predsjednika RH", kažu iz Vlade.

Validžić se povukao

Napomenimo, brigadir Ante Kujundžić je do imenovanja ravnatelja VSOA-e preuzeo koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije. Ta odluka donesena je 10. srpnja, a Kujundžić to može obnašati najdulje mjesec dana.

Premijer je kazao da je Vladin kandidat Mijo Validžić, no on se više ne natječe da bi naslijedio Ivicu Kindera jer se povukao. A sve to zato što se "predsjednik RH pet mjeseci nije očitovao o navedenom prijedlogu te je svojim nastupima blokirao njegovo imenovanje."

