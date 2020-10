VLADIN EPIDEMIOLOG: ‘Kao Voldemortovo ime u Harryju Potteru sada se ne smije spominjati riječ na ‘L’ – lockdown’

‘Imamo porast zaraženih čim smo ušli u zatvorene prostore, i to je razlog za zabrinutost. Ne bih rekao da je to pesimizam u smislu ne možemo ništa napraviti, nego moramo poduzeti dodatne korake’, kazao je epidemiolog Branko Kolarić

Epidemiolog Branko Kolarić, član Znanstvenog savjeta Vlade za suzbijanje epidemije, prokomentirao je današnji pad broja novozaraženih u Zagrebu, ali ne i u ostalim dijelovima Hrvatske, kazavši kako ni misli da je to rezultat najnovijih protuepidemijskih mjera.

“Bilo bi super da je to tako, ali nisam optimističan da su mjere već donijele takav rezultat. Nema racionalnog objašnjenja zašto je danas u Zagrebu toliko manje zaraženih, jer da je u Zagrebu danas bilo kao proteklih dana, opet bismo na razini Hrvatske bili na 2000”, kazao je gostujući na televiziji N1.

‘Ovo nije situacija 5 do 12, nego 12 i 10’

Prokomentirao je i odluku o smanjenju trajanja karantene s 14 na 10 dana rekavši da je on “bio više za to da se ide na 10 dana u deficitarnim strukama”.

“Imamo neki ostatni rizik da osoba može razviti simptome od 10 do 14 dana. On jest nizak, odlučeno je da je prihvatljiv”, kazao je.

Također, kaže, čudi ga što se netko čudi drastičnom porastu novooboljelih u Hrvatskoj posljednjih dana.

“Porast je ubrzan. U subotu smo imali 2200 slučajeva. To je bilo veliko ubrzanje širenja epidemije i to je bio veliki alarm. Broj hospitalizacija se sa 150 povećao na današnjih 900 ljudi koji su na bolničkom liječenju. Zato apeliram da ovo nije pet do 12, nego 12 i 10 za smanjiti ovako veliki prirast”, rekao je Kolarić na N1 dodavši kako ga brine da se situacija kakva je, primjerice, u Češkoj ne dogodi i u Hrvatskoj.

‘Čim smo ušli u zatvorene prostore, imamo porast zaraženih’

Objasnio je i daljnju matematiku epidemije.

“Ako bi se ovako nastavilo, mogli bismo imati nekoliko tisuća noovozaraženih dnevno, a ako računamo da se pet do deset posto hospitalizira, onda je to na svakih od ovih 2000 to 100 do 200 ljudi koji će trebati bolničku zdravstvenu skrb. Imamo, u domovima za starije, ljude koji više ne idu u bolnicu ako imaju blaže simptome ili su bez njih. Pitanje je tko će skrbiti za sve te ljude. Čuli smo da je u Njemačkoj glavni ograničavajući faktor ljudski resurs. Imamo porast zaraženih čim smo ušli u zatvorene prostore, i to je razlog za zabrinutost. Ne bih rekao da je to pesimizam u smislu ne možemo ništa napraviti, nego moramo poduzeti dodatne korake”, rekao je.

Fenomen širenja straha opisao je primjerom iz romana o Harryju Potteru.

“Tamo ste imali lorda Voldemorta, čije se ime ne smije spominjati. Tako i sad – lockdown, riječ kojom se plaši ljude, “riječ na L”, a nije definirano što to znači. Svatko u svojoj glavi ima što bi to trebalo značiti. Trebalo bi se znati koje će se mjere znati unaprijed, da se komunicira s javnosti. Ponavljam da mi policijski sat nismo imali niti na proljeće kad smo imali tzv. lockdown, odnosno ‘riječ na L’. Bolje povući ručnu sada i što prije ih ponovo pustiti, nego riskirati da se broj još poveća”, kazao je Kolarić zaključivši kako bi bilo najbolje na dva tjedna, privremeno, zatvoriti teretane, kafiće, restorane.

