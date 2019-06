VLADIMIRA PALFI POSLALA PORUKU PERNARU: ‘Danas mi je najgori dan u životu; Ivane slobodno me nazovi bilo kad’

Situacija u Živom zidu daleko je od ‘normalne’

Nakon što je istupila na N1 televiziji i odgovorila na optužbe na svoj račun, Vladimira Palfi, potpredsjednica Živog zida, gostovala je uglavnom, u svim medijima. I uglavnom je govorila iste stvari. Da ne zna odakle sad sve te insinuacije, da nema pretenzije prema bilo kakvom mandatu te da nema govora ni o kakvoj samovolji s njene stramne što se tiče bilo kakvih odluka unutar stranke.

No, u čini se kako je tijekom razgovora za Dnevnik Nove TV shvatila kakve su zapravo posljedice cijele ove priče.

“Maske su pale, ali stradali su naši birači i članovi koji nam više ne vjeruju. Ne znam što da vam kažem. Danas mi je najgori dan u životu. Mislim da je predsjedniku stranke još gore”, rekla je.

Žao joj je, kaže, što su izašli na EU izbore, jer da nisu, smatra kako do ovoga ne bi došlo.

Odnos s Pernarom

Što se Ivana Pernara tiče, već ranije je rekla kako joj je teško govoriti o odnosu s njim jer su puno toga prošli. No, ovaj put mu je poslala poruku.

Zanimljivo je, doduše, kako je prvo rekla da su se maloprije čuli, a potom mu poručila “Slobodno me nazovi bilo kad”.

“Nisam ovo očekivala od njega. Čuli smo se prije pola sata. Dopisivali smo se….Mi nismo u svađi. Imamo stalno neku komunikaciju. Ne osjećam da smo u svađi”, rekla je prvo.

A potom…

“Ja mislim da je on pod stresom. Ja vjerujem da on ne misli ono što govori. Ja čekam da me nazove. Slobodno me nazovi bilo kad”, poručila je.

A iako je isprva rekla kako ne smatra da su u svađi, ovo gostovanje je završila ponešto drugačijom porukom.

“vjerojatno mu je ego povrijeđen, jer nije bio na listi za izbore, ali nisam bila ni ja. Evo, Ivane, meni je žao ako je to razlog svađe…”, kazala je.