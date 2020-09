VLADIMIR PUTIN DOLAZI U HRVATSKU? Ruski veleposlanik Anvar Azimov potvrdio: ‘To stoji u agendi našeg predsjednika…’

Azimov je kazao kako ministar Lavrov dolazi ove godine u posjet Hrvatskoj, vjerojatno krajem listopada, a zatim je na pitanje hoće li u Hrvatsku doći i predsjednik Vladimir Putin, odgovorio: ‘Posjet našeg predsjednika stoji u agendi i ja sam siguran da će prije ili kasnije doći

Završava moj petogodišnji mandat u vašoj lijepoj gostoljubivoj zemlji, koju smo ja i moja obitelj jako zavoljeli. Drago mi je i ponosan sam na zadnjih pet godina moje diplomatske karijere koja je trajala 50 godina i na to što je završavam u vašoj zemlji, kazao je za u intervjuu za RTL Danas Anvar Azimov, ruski veleposlanik.

Jedna od tema razgovora bio je slučaj Agrokor.

“Ja sam profesionalac, proučavao sam djelatnosti Agrokora, i jedan sam od prvih koji je došao do zaključka da je kompanija na rubu krize, vrlo teškog perioda svoga rada. Moja zadaća kao veleposlanika bila je da uz pomoć ruskih banaka izvučemo Agrokor iz krize, da stabiliziramo situaciju, stvorimo novu kompaniju Fortenovu koja uspješno funkcionira2, kazao je Azimov za RTL.

Putin u Hrvatskoj? ‘Siguran sam da će prije ili kasnije doći’

Azimov je kazao kako ministar Sergej Lavrov dolazi ove godine u posjet Hrvatskoj, vjerojatno krajem listopada, a zatim je na pitanje hoće li u Hrvatsku doći i predsjednik Vladimir Putin, odgovorio: ‘Posjet našeg predsjednika stoji u agendi i ja sam siguran da će prije ili kasnije doći.’

Azimov je upitan je li bilo razočarenja u Moskvi što predsjednik Milanović nije na kraju došao na proslavu Dana pobjede.

“Znam da je gospodin Milanović htio posjetiti Rusiju i dva dana prije odlaska on je poslao poruku mom predsjedniku u kojoj je potvrdio spremnost dolaska u Moskvu. Nažalost, zbog kvara aviona, on to nije uspio napraviti. Naravno, žao nam je što predsjednik nije sudjelovao na paradi povodom vrlo značajne obljetnice 75 godina od završetka Drugoga svjetskog rata, ali visoko cijenimo i samu iskrenu Milanovićevu namjeru da dođe u Rusiju”, kazao je Azimov.

‘Dio moje duše i srca ostaje u Hrvatskoj i ja ću raditi za Hrvatsku u Moskvi’

Azimov , inače, dosta dobro govori hrvatski jezik.

“Ja govorim hrvatski jer volim vašu zemlju, volim vaš narod, imate puno bogatstva, i more i hrana i vino i nafta i plin, ali najbitnije bogatstvo je hrvatski narod. Jedinstveni, gostoljubivi, otvoreni, časni, i ja sam se zaljubio u vašu zemlju. Odlazim, ali dio moje duše i srca ostaje u Hrvatskoj i ja ću raditi za Hrvatsku u Moskvi, ja ću biti drugi hrvatski veleposlanik u Moskvi”, kazao je Azimov.

