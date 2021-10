U Hrvatskoj je jučer zabilježen 4571 novi slučaj zaraze koronavirusom. U Primorsko-goranskoj županiji obrađena su 1884 testa te je zabilježeno 399 novih slučajeva čime se broj aktivnih slučajeva povećao na 2746. U KBC-u Rijeka od posljedica koronavirusa su preminule tri osobe, a na respiratoru je sedmero osoba.

Prof. dr. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a, komentirao je za N1 porast dnevnog broja novozaraženih u cijeloj zemlji.

“Za razliku od drugih europskih zemalja s kojima dijelimo članstvo u Europskoj uniji, bez obzira na nasljeđe Andrije Štampara, imamo druge društvene silnice, koje su odvratile ljude od primarne prevencije, od cijepljenja, koje je potrebno i kvalitetno", kazao je Mićović.

'Kaskali smo od početka'

"No, moramo priznati da smo na samom početku, kad su razvijene zemlje imale odgovarajuću količinu cjepiva, ipak kao zemlja kaskali za njima. Prema tome, naboj nismo iskoristili na vrijeme i zato imamo ovakav rezultat, a to je ispod 50 posto procijepljenosti ukupnog stanovništva. Također, nismo na vrijeme krenuli s cijepljenjem djece i došli smo do toga da imamo ovakvu situaciju s delta sojem, novim sojem koji se širi 60 posto brže od prethodnoga.

Moramo reći i da nas 60 posto cijepljenih odraslih osoba u PGŽ-u ipak drži malo dalje od toga da naša bolnica bude prenapučena i to će nas spasiti od opasnosti da broj ljudi koji zahtijevaju najintenzivniju skrb, bude prekomjeran", rekao je Mićović.

Dodao je da se Hrvatska u ovom trenutku nalazi na platou epidemije čije se smirivanje očekuje u prosincu.