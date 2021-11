Prosvjedi protiv uvođenja Covid potvrda svake večeri održavaju se u sve više hrvatskih gradova, a bukti i nezadovoljstvo dijela desne oporbe zbog najnovijih poteza Stožera civilne zaštite koji je od ovog tjedna uveo obavezne Covid potvrde za sve javne i državne službenike kao i za ulazak u državne i lokalne institucije, kao i u državne i tvrtke u vlasništvu gradova i općina.

Prosvjednici smatraju kako taj potez Vlade predstavlja diskriminaciju prema onima koji se nisu cijepili i samim time nemaju Covid potvrde kako bi nesmetano došli na svoje radno mjesto, kao i za građane koji neće moći ulaziti u zgrade da bi obavljali poslove koje svakodnevno moraju obavljati. Prema odluci Stožera, oni koji se nisu cijepili protiv korone, trebaju se dva puta tjedno testirati i dokazati da nisu zaraženi i time si osiguravaju Covid potvrdu ili nesmetani dolazak na posao.

Most najavio referendum protiv Covid-potvrda

Iza posljednjih prosvjeda protiv Covid potvrda stoji inicijativa Prava i slobode koja je orbanizirala i "Festival slobode". Iako tvrde da su samo za ukidanje Covid potvrda, na prosvjedima se čuju i znanstveno nedokazane tvrdnje o opasnosti cjepiva i štetnosti epidemioloških mjera koje se diljem svijeta uvode kako bi se pokušao suzbiti virus koji je dosad ubio više od 5 milijuna ljudi.

Najveću političku potporu prosvjedima daju desne parlamentarne stranke kao što su Most, Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti. S političke strane, novi udar najavio je Most koji svoje protivljenje Covid potvrdama želi pojačati i potporom javnosti tako što će prikupljati potpise za referendum protiv tog poteza Stožera.

Iako prosvjedi protiv Covid potvrda nisu masovni, bunt koji Stožer izaziva u javnosti zbog često nelogičnih odredbi u svojim odlukama i sve širi broj ljudi koje zahvaća, prijete da prerastu u jači otpor prema vlasti i Vladi Andreja Plenkovića.

'Prosvjedi su 'uzalud vam trud svirači''

Politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić u razgovoru za Net.hr kaže kako su ti prosvjedi i najava prikupljanja potpisa za referendum kritika premijera Andreja Plenkovića, ali ne smatra da nema velike šanse da se time uzdrma vlast.

"Ti prosvjedi su 'uzalud vam trud svirači'. Problem je toliko velik da ga konačno treba početi ozbiljno i odlučno riješavati, što dosad Vlada nije radila i time je izgubila dosta od svog autoriteta. A ionako ga je malo imala. Vlada je sada prisiljena ići s odlučnim mjerama, a prosvjedi tu neće puno pomoći", kazao je Lalić te dodaje da Vlada stalno ostavlja prostor za kritike i nikako se ne može odlučiti dosljedno osmisliti i provesti mjere suzbijanja virusa.

I on upozorava na neke nelogičnosti kod najnovijih mjera, kao što je činjenica da sudionici vukovarske Kolone sjećanja neće morati imati Covid potvrde, kao što one nisu potrebne niti vjernicima u crkvama ili kupcima u trgovačkim centrima, a sve su to mjesta gdje se okupljaju ljudi.

"Nedosljednost Vlade ostavlja veliki prostor za kritike. Ako je Vlada bliska hijerahiji Crkve, ako su udruge branitelja njoj na vezi, ako je ekonomski interes da se puni proračun u blagdansko vrijeme, onda je iz satelita vidljivo da je to nedosljedna politika. Nevjerojatno je da su oni tek sada izbacili Lauca iz Znanstvenog savjeta", kazao je Lalić te iznio svoje mišljenje o onima koji na ulicama i trgovima posljednjih dana prosvjeduju protiv odluka Stožera.

Koalicija tradicionalista, rigidnih konzervativaca i libertarijanaca'

"Ti prosvjedi su koalicija tradicionalista i konzervativaca, čak i rigidnih konzervativaca, te libertarijanaca. Vlada ima argumente naspram libertarijanaca, ali tradicionalisti dolaze iz njenog miljea. Mislim da Vladi posebno nedostaje potpora Crkve", kaže Lalić te upozorava kako je u javnosti jako odjeknula izjava djevojke s prosvjeda koja je kazala da zato što vjeruje u Boga je sigurna od koronavirusa.

"Gotov nitko tko je modernist u ovoj državi i tko živi po modernom obrascu za život te vjeruje u znanost i objektivne činjenice - ne prosvjeduje", rekao je Lalić i podsjetio da je potpora Stožeru u javnosti naglo pala nakon prošlogodišnje procesije na Hvaru. "Kada se dogodila ta procesija, pušten je zloduh iz boce. Procesija na Hvaru može, a sve drugo je zatvoreno", kazao je Lalić i podsjetio da smo i prije tri dana imali utakmicu na Poljudu s više od 30 tisuća gledatelja.

"Na njoj su bile neke mjere, ali će se za sedam do 10 dana vidjeti, hoće li se na području od kuda su došli navijači širiti zaraza. Na stadionu su ljudi deset centimetara jedni od drugih, a poznato je i da se virus razbuktao nakon zloglasne utakmice u Milanu između Atalante i Valencije", podsjeća Lalić.

'Provodi se licemjerna politika'

Smatra da je najveći problem što se u Hrvatskoj društveni problemi riješavaju kao politički problemi. "Ne želi se iznervirati neke skupine i organizacije pa se provodi licemjerna politika", rekao je Lalić te dodao kako se, zbog teške situacija s koronom, dogodilo "puštanje pare" kroz prosvjede, ali i kroz priopćenje Hrvatske biskupske konferencije.

"Vlada je pokazala nedosljednost i neodlučnost u ranijoj politici suzbijanja koronavirusa. I to je najveći društveni problem koji su oni riješavali kao politički problem", kazao je Lalić te dodao kako je Vlada napravila veliki broj pogrešaka u borbi protiv pandemije.

"Licemjerstvo je endemska politička i kulturna pojava u Hrvatskoj. Ako nas iša određuje, to je licemjerstvo. Tako se licemjerno odnosimo i prema pandemiji. Pokazuje se licemjerstvo kod biskupa, ali i kod prosvjednika, koji se zalažu za svoje osobne slobode, ali nitko od njih ne spominje odgovornost, pogotovo prema starijim ljudima koji su najugroženiji. Zapravo je mučno gledati te prosvjede, ali i reagiranje visokih predstavnika izvršne vlasti na to. Jednako mučan je i odnos predsjednika Repulike Milanovića koji se cijepio, a poziva zapravo na nešto drugo. Tu je Biskupska konferencija za koju ja smatram da se slažu s izjavom da nas Bog čuva od zaraze", kazao je Lalić.

Tiha većina vjeruje u cjepivo

"Tihom većinom" je nazvao one koji vjeruju u znanstvene činjenice i da će nas cijepljenje spasiti od pandemije. "S jedne strane u medijima čujemo prosvjednike, a s druge licemjerne političare, biskupe i aktiviste", kazao je Lalić te je upozorio da živimo u vrijeme "narcisa" i zato smatra lošom kampanjom s parolom "Cijepi se, misli na druge".

"Vlada se prenula jer je 'plima visoka', a sada imaju prosvjede libertarijanaca i radikalnih desničara i tradicionalista, a s druge strane im nož u leđa zabija biskupska konferencija. Nije lako Plenkoviću", kazao je Lalić te ponovio kako je najveći problem u ovoj pandemiji nedosljedna politika vlasti i to što se društveni problem riješava kao politički.