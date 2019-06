VLADAJUĆI REDAJU ISPRIKE JER NISU MOGLI DOĆI U BREZOVICU: ‘To je kao kada dijete kaže da je napisalo zadaću, ali da mu ju je pas pojeo’

Baniček kaže da su Jandrokovićeve isprike što neće doći na obilježavanje Dana antifašističke borbe u Brezovici kao kada dijete kaže da je napisalo zadaću ali ju je pas pojeo

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček izjavila je danas kako je isprika predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića da neće doći na obilježavanje Dana antifašističke borbe u Brezovici jer nije dobio poziv, isto “kao kada dijete kaže da je napisalo zadaću, ali da mu ju je pas pojeo”.

“A što drugo očekivati od Vlade koja se u cijelom svom mandatu nije suprotstavila svim različitim oblicima fašizma koji se događaju, bilo da se radi o napadu na nekoga tko prosvjeduje ili pripadnika neke manjine i slično”, rekla je izjavila je sisačka gradonačelnica uoči svečanosti obilježavanja Dana antifašističke borbe. Dodala je kako vjeruje da će “na sljedećim izborima građani znati prepoznati snage dobra naspram ovih snaga koje zatvaraju oči nad galopirajućim fašizmom koji raste”.

Jandrokovićev ured: ‘Organizatori lažu’

Iz Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora danas su još jednom potvrdili kako predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije dobio poziv za obilježavanje Dana antifašističke borbe u Brezovici, što je, ističu, lako provjerljivo, te to smatraju neprimjerenim, nepristojnim i nekorektnim. Umjesto isprike što nisu pozvali predsjednika Hrvatskoga sabora, organizatori tog obilježavanja, ističu iz Ureda, sada još i lažu.

Takav pristup, kažu, ukazuje da se radi o politizaciji i korištenju ovakvih datuma za skupljanje stranačkih političkih bodova te zasigurno ne pridonosi obilježavanju državnog praznika na dostojanstven način.

Svi su dobili poziv

Predsjednik Saveza antifaštičkih boraca RH Franjo Habulin izjavio je danas u Brezovici kod Siska da su svi u vlasti dobili poziv na svečanost Dana antifašističke borbe Hrvatske, ali da “nisu došli svi koji bi trebali biti u Brezovici”. “Mi svake godine šaljemo pozive svima, Predsjednici Republike predsjedniku Vlade RH, poziv su dobili svi ministri, predsjednik Sabora i svi potpredsjednici Sabora, kao i klubovi zastupnika, i da ne nabrajam sve one koji nisu vezani uz zakonodavnu i izvršnu vlast”, kazao je Habulin novinarima.

Oni koji nisu bili vjerojatno imaju svije razloge, a svi koji su ovdje su dobrodošli, kazao je. Novinari su inzistirali na podacima vezanim za pozivanje predstavnika vlasti budući je potpredsjednik Sabora Goran Jandroković izjavio da nije dobio poziv za svečanost. Svi su obaviješteni, ali iz ureda predsjednika Sabora Jandrokovića nije javljeno ništa, kazao je i precizirao da su prvi pozivi odaslani prije desetak-petnaest dana.

Jučer kad smo čuli da predsjednik Hrvatskog sabora nije primio poziv poslali smo prvo poziv, a potom i mail u kojem smo tražili da nam se javi da li netko dolazi, dolazi li izaslanik, koje je to ime, ali nismo dobili odgovor, kazao je Habulin novinarima. Šefica protokola Sabora rekla je u 12.30 da još uvijek nema ime izaslanika, a negdje iza 13 sati je rečeno da predsjednik Hrvatskog sabora nije primio poziv. Nemam što reći. Ne znam što je u pitanju, kazao je Habulin.

Ured predsjednice se ispričao

Na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici izaslanik predsjednice Republike Hrvatske trebao je biti međimurski župan Matija Posavec, no on se jučer ispričao da ne može ići, doznaje se iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske. Ured predsjednice, kako je rečeno Hini, kontaktirao je organizatore komemoracije i ispričao se zbog toga što u Brezovici neće biti izaslanika predsjednice.

Prebrojavanje nema smisla?

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, koji je danas kao izaslanik premijera nazočio svečanosti obilježavanja Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica kod Siska, izjavio je kako prebrojavanje tko je stigao, a tko nije na svečanosti nema puno smisla. “Ja dolazim u ime premijera, institucije Vlade. Što se tiče Ureda predsjednice to ne znam kakva je situacija. Mislim da će biti dosta ljudi, puno se ljudi skupilo, a to je važno. Nema smisla prebrojavati tko nije došao”, kazao je Bošnjaković.

Na pitanje novinara je li mu kao ministru pravosuđa sporno da je vještačenje za slučaj Agrokor radila strana tvrtka, Bošnjaković je kazao da ne vidi u tome ništa sporno. Važno je, naglasio je, da je to radio netko tko je stručan, da može dati odgovore one koji trebaju, to će bit podloga dalje za eventualni postupak, tako da je u tom vještačenju potrebno utvrditi sve činjenice i sve dvojbe kako bi se moglo dalje.

Ne želi se miješati

Novinari su podsjetili Bošnjakovića na izjavu Ivice Todorića da je hrvatska podružnica tvrtke koja je radila vještačenje radila analizu koja je bila temelj za pokretanje istrage. “Ja se u to neću miješati, to nije zona moje odgovornosti, to je već područje pravosuđa koje funkcionira. Ja kao ministar niti ulazim u to nit znam tko je vještačio i šta je vještačio”, kazao je Bošnjaković i dodao da je to stvar državnog odvjetništva.

Važno je, ističe, da to vještačenje bude obavljeno od strane stručnih ljudi. “Ako postupak krene, u postupku je moguće vještačenje, osporavanje, moguće je postaviti pitanje, moguće je tražiti drugo vještačenje, i važno je da su utvrde prave činjenice, i pravo stanje”, zaključio je Bošnjaković.