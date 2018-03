VLADAJUĆA KOALICIJA NA ISKUŠENJU: Najmanje troje partnera HDZ-a miniralo dogovor o micanju Dalije Orešković

HDZ-ova kandidatkinja za novu predsjednicu Povjerenstva, Nataša Novaković, na tajnom glasovanju u Saboru nije dobila potrebnih 76 glasova već jedan manje, 75, što znači da je bar troje zastupnika koji čine vladajuću većinu prekršilo dogovor

Vladajuća koalicija HDZ-a i HNS-a, koja u Hrvatskom saboru s manjinskim partnerima ima 78 ruku, uzdrmana je nakon jučerašnjeg neuspjelog izbora novog saziva Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Naime, HDZ-ova kandidatkinja za novu predsjednicu Povjerenstva, Nataša Novaković, nije dobila potrebnih 76 glasova (što je natpolovična većina broja zastupnika u saboru) već jedan manje, 75, dok je njezina protukandidatkinja i dosadašnja predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković dobila 46 glasova.

Prostom matematikom iskazano, troje zastupnika koji čine vladajuću većinu očito se “otelo” kontroli i ignoriralo ranije postignute dogovore.

Zašto se Orešković zamjerila HDZ-u?

Večernji list piše kako se slijedom toga u saborskim hodnicima počelo postavljati pitanje čime se HDZ-u toliko zamjerila Dalija Orešković da nisu pristajali na njezin reizbor čak i pod cijenu da nitko drugi ne bude izabran. Prema saborskom Poslovniku, glasovanje o kandidatkinjama za predsjednicu bit će ponovljeno na sljedećoj sjednici, a s obzirom na to da sabor neće zasjedati do 28. veljače, očito se po pitanju spomenutog Povjerenstva ništa neće događati do ožujka, a možda i duže.

Iako su izabrani članovi tog Povjerenstva, upitno je može li ono započeti s radom dok se ne izabere i predsjednik. Ako se to, kad se sjednica nastavi, ne uspije dogoditi ni na ponovljenom glasovanju, treba ponovno proći cijelu proceduru javnog poziva i razgovora s kandidatima, a to je posljednji put trajalo dulje od šest mjeseci, piše Večernji list.

Bačić: Neće biti problema

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u svemu tome ne vidi problem i uvjerava da je vladajuća većina stabilna.

“Vlada ima većinu. Sada očekujemo da se ponovi glasovanje za predsjednicu Povjerenstva. Ako bude potrebno, bit će i treći krug, a ako ni tada ni jedna kandidatkinja ne bude dobila većinu glasova, bit će raspisan novi javni natječaj za izbor predsjednice Povjerenstva. A ako je i ne izaberemo, neće biti kraj svijeta. Bit će opet javni natječaj i tu doista nema problema”, kazao je Bačić za večernji list.

A predsjednik Kluba HNS-a Milorad Batinić ističe da se njegova stranka dogovorila s HDZ-om o kandidatu. O tome tko nije glasao za taj dogovor, Batinić je rekao da se može utvrditi analizom.

Bauk: Ovo je poraz vladajućih

SDP-ovac Arsen Bauk sve to naziva porazom vladajućih.

“Mi sad imamo slučaj da jedna institucija radi svoj posao četiri godine, odgovara Hrvatskom saboru koji gotovo jednoglasno i uz pohvale prihvaća njihova izvješća, predsjednica Povjerenstva uživa veliku potporu javnosti, kandidira se za ponovni mandat, parlamentarna većina nema petlju reći da je ne podržava, i onda na tajnom glasovanju njihov kandidat ne dobije dovoljno glasova. To je samo po sebi dovoljno apsurdna situacija, ne treba dodatno analizirati. Poruka je – nemojte raditi svoj posao, ako ga radite, radite ga tako da se ne zamjerate HDZ-u, a ako se zamjerate, bez obzira na to što na to dobro radite i imate potporu javnosti, nećete biti opet izabrani”, kazao je Bauk.

