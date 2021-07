Nedavno se krenulo pričati o zabrani rada nedjeljom, a na stolu resornog ministarstva nalazi se prijedlog kojim bi trgovine mogle raditi od najranije 6 ujutro do najkasnije 21 sat. Nezadovoljstvo takvim prijedlogom Zakona o trgovini, ne skriva direktor trgovačkog centra.

"Zakon je vrlo kratak, vrlo krut, vrlo grub, zabranjuje sve. Izuzeci su hoteli i vjerske ustanove. Nije mi baš najjasnije da u vjerskim ustanovama postoje trgovine i da mogu raditi, ja se nadam da ćemo doći do razuma", kaže direktor trgovačkog centra Denis Čupić.

To bi se odnosilo na rad od ponedjeljka do subote jer bi ionako predloženim zakonskim izmjenama nedjelja i blagdani bili neradni. Iznimka bi bilo tek 16 radnih nedjelja, i to po izboru trgovaca. Iz HUP-a kažu kako bi to loše utjecalo na turističku sezonu jer u ljetnim mjesecima postoji povećana potrošnja u kasnijim satima, prenosi RTL Danas.

'Mi moramo zarađivati'

"Ja mislim da je to samo jedan detalj koji će se još tijekom javne rasprave i kasnije rasprave u stručnim tijelima promijeniti. Jako puno je ostalih trgovina u turizmu kojima to nije dobro rješenje", govori član izvršnog odbora HUP udruženja trgovine Slobodan Školnik.

Građani iz turističkog odredišta su podijeljeni.

"Sva ograničenja na ovom svijetu, sve zabrane, kontraproduktivno se na kraju ispostave. Mi smo u kapitalizmu, mi moramo zarađivati. Ako netko hoće u 21 otvoriti štand i prodavat pomidore, ne možeš mu to osporiti", jasno će Đina Grbin iz Šibenika.

"Slažem se da to bude do 21 sat i da se ne radi nedjeljom i da svi trgovački centri i velike face nađu model i zaposle više ljudi jer vrijeme je da čovjek počne manje raditi", dodaje Milorad Mišković iz Šibenika.

Ćorić: Spremni smo na razgovor

No, resorni ministar uvjerava da takvo ograničenje radnog vremena nije konačno.

"Imali smo situacije gdje su neki u trgovini radili do 24 sata čak i tijekom noći, a to želimo izbjeći, ali jasno smo naglasili i zato je zakonski prijedlog u savjetovanju i spremni smo na razgovor i saslušati ideje svih dionika", kaže ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Za razliku od poduzetnika, prijedlog pozdravlja Sindikat trgovine.

"Što se tiče radnog vremena od 6 do 21, smatramo da u tom radnom vremenu se kupci mogu snabdijeti i da poslodavci mogu zaraditi i da radnici mogu biti zadovoljni", kaže predsjednica Sindikata trgovine Zlatica Štulić.

Prijedlog izmjena Zakona o trgovini u saborsku će proceduru na jesen. Ako izmjene Zakona prođu, na novo radno vrijeme počeli bi se navikavati već početkom iduće godine.