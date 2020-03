VLADA ZA VUKOVAR IZDVAJA 60 MILIJUNA KUNA: Osnovano Povjerenstvo za proglašenje Grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta

Na sjednici Vlade u Vukovaru, održane u četvrtak uoči 25. godišnjice vukovarske tragedije i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, donesene su odluke kojima se u obnovu i razvoj toga grada u sljedećem razdoblju namjerava uložiti oko 60 milijuna kuna.

Nakon što su saslušana izvješća ministara o dosad učinjenom i budućim projektima u Gradu Vukovaru, prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za proglašenje Grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta što unazad nekoliko godina traži dio vukovarskih braniteljskih i stradalničkih udruga.

U ČAST HEROJIMA: Vlada danas zasjeda u Vukovaru, počela sjednicu minutom šutnje

“Mislim da Vukovar zaslužuje jedno ovakvo povjerenstvo koje će raditi na tome da se donese odgovarajuća odluka da se sjećanje, isto tako i koncept mirne reintegracije, suživota i budućnosti osobito s predstavnicima srpske manjine, u ovom gradu dovede na razinu koja odgovara drugom desetljeću 21. stoljeća i europskom duhu uz najveće poštivanje žrtve hrvatskih branitelja”, poručio je premijer Andrej Plenković.

Podržan je i prijedlog zaključka kojim Republika Hrvatska Gradu Vukovaru daruje sportsku dvoranu i plivalište na Trgu Dražena Petrovića te nekoliko zemljišta za sport i rekreaciju kao i odluka o sufinanciranju izgradnje 8,7 milijuna kuna vrijednog pristaništa “Marina” na Dunavu.

Kako je pojasnio ministar Oleg Butković, riječ je o izgradnji privezišta za rekreativna plovila građana Vukovara sa 140 priveznih mjesta dužine 265 metara.

Članovi Vlade podržali su i Prijedlog izrade Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture u Gradu Vukovaru za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

VODOTORANJ- iz proračuna osigurati do 18,5 milijuna kuna

Za obnovu vukovarskog Vodotornja Vlada će iz proračuna osigurati do 18,5 milijuna kuna (koji uključuje i porez na dodanu vrijednost) za obnovu vukovarskog Vodotornja, simbola otpora i prkosa, stradavanja i zajedništva u Domovinskome ratu, a za provedbu zaključka zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Procijenjeni troškovi obnove vukovarskog Vodotornja iznose ukupno 31 milijun kuna.

Vukovarske gradske vlasti dosad su uspjele prikupiti nešto više od 12 milijuna kuna, a u akciju prikupljanja sredstava uključili su se građani iz svih krajeva Hrvatske, županije, gradovi i općine, udruge, tvrtke, ustanove i institucije te bojni drugi donatori.

Projektom, kojega su izradili arhitekti iz zagrebačke „Radionice arhitekture“, predviđeno je da u okolici vodotornja budu izrađeni parkinzi, dječje igralište, a s dunavske strane vodotornja biti će instalirano panoramsko dizalo iz kojega će se izlaziti u nekadašnje spremište za vodu koje će biti pretvoreno u memorijalnu sobu.

Ideja da se sačuva vukovarski vodotoranj na kojeg je tijekom topničkih napada palo oko 600 projektila, potječe još iz 1997. godine i inicijative prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji je pozvao Hrvatsku na solidarnu obnovu Vukovara. Zadarska županija tada je uplatila tri milijuna kuna za obnovu vodotornja ali do nje nije došlo.

Sjednica Vlade

Vlada je na sjednici u Vukovaru donijela i odluku da se Državnom izbornom povjerenstvu iz proračunske zalihe isplati četvrta rata, u iznosu od 26 milijuna kuna, za materijalne troškove, troškove naknada stručnih timova izbornih povjerenstava izbornih jedinica, troškove naknada djelatnika Ministarstva financija, Porezne uprave koji su radili poslove unosa rezultata glasovanja u informatički sustav i naknadu troškova izborne promidžbe tijekom provedbe prijevremenih izbora.

Saboru je pak predložila donošenje odluke kojom će se u idućoj godini nastaviti sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda, i to u Libanonu (UNIFIL) do pet pripadnika, Zapadnoj Sahari (MINURSO) do osam pripadnika te Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) do deset pripadnika.