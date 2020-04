VLADA UVELA NOVE POTPORE: Ovaj tjedan stižu ‘COVID-19 zajmovi’ za poduzetnike i poljoprivrednike, evo o čemu se točno radi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i HAMAG-BICRO uveli su ‘COVID-19 zajam’ za osiguravanje likvidnosti poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima te ‘mikro zajmove za ruralni razvoj’ namijenjene subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u utorak je objavilo da, u suradnji s HAMAG-BICRO, od ovoga tjedna uvodi dva nova financijska instrumenta – “COVID-19 zajam” i “Mikro zajam za ruralni razvoj”, s ciljem osiguranja dodatne likvidnosti poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Ministarstvo, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) aktivno nastavlja pratiti situaciju uzrokovanu širenjem koronavirusa, te u skladu s time uvoditi i nove mjere koje će poduzetnicima olakšati razdoblje potpunog izostanka ili smanjenja gospodarske aktivnosti, navodi se u priopćenju.

Uz već postojeće mjere dostupne putem HAMAG-BICRO-a, poduzetnicima je dostupan i novi instrument – “COVID-19 zajam”, koji je namijenjen osiguranju dodatne likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja su pogođena pandemijom koronavirusa, a u cijelosti je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Tvrtkama će se izravno odobravati zajmovi za obrtna sredstva za široki raspon djelatnosti i to uz kamatnu stopu od samo 0,25 posto. Iznos zajma je maksimalno 750.000 kuna s rokom otplate do pet godina uključujući i poček od 12 mjeseci, a kao instrument osiguranja dovoljna je samo zadužnica subjekta, ističu iz Ministarstva.

Zajmovi za ruralni razvoj

Također, uvode se i “Mikro zajmovi za ruralni razvoj”, a obrtna sredstva u sklopu tog programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Zajam se može realizirati u iznosu od 1.000 do 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja. Rok otplate je do tri godine uz kamatnu stopu od 0,5 posto i poček do 12 mjeseci.

Mjera nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do tri mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, a čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada, ističu iz Ministarstva gospodarstva.

Prijave za te dvije mjere već su se počele zaprimati, popis potrebne dokumentacije i obrazaca mogu se pronaći na web stranici agencije HAMAG-BICRO-a, a obzirom na situaciju u kojoj je kretanje ograničeno, preporuka je korištenje on-line prijave putem koje je moguće unijeti sve potrebne podatke i priložiti traženu dokumentaciju. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat istaknuo je tim povodom da je Ministarstvo još na samom početku izbijanja pandemije jasno naglasilo kako će u gospodarstvu glavni cilj biti očuvati radna mjesta i poduzetnicima osigurati potrebna sredstva za likvidnost.

“Na tome radimo i dalje, što kroz mjere rasterećenja, a što kroz uvođenje ovakvih financijskih instrumenata s vrlo povoljnim uvjetima“, rekao je.

Pripremaju nove instrumente financiranja

Predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec naglasio da je prilagodbom postojećih te uspostavom dvaju novih financijskih instrumenata, poduzetnicima na raspolaganje stavljeno više od 1,148 milijardi kuna.

“Na tome nećemo stati, već u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU pokušavamo pronaći modele za uspostavu novih instrumenata, kako bismo mogli maksimalno izaći u susret našim korisnicima”, ističe Vrbanec u priopćenju.

