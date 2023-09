Potrošačka košarica 30 proizvoda bit će 23 eura jeftinija - ograničit će se cijene proizvoda koji se često kupuju, bez obzira na proizvođača. Premijer ističe kako je Vlada odredila gornju granicu, a to ne znači da trgovci neće moći još spustiti cijene

Takvih dvojbi nema oko ostalih mjera pomoći u - uz zamrznute cijene, novi paket vrijedan je 464 milijuna eura. Dodatak će ponovno dobiti umirovljenici, novosti ima i oko dječjeg doplatka, cijena struje ostaje ista, prenosi Danas.hr

Cijena struje ostaje ista

Kod cijena struje, koja ostaje ista i za građanstvo i za male poduzetnike, Prema vladinoj računici prošle godine bi mjesečni račun za kućanstva iznosio 136 eura, ali zbog vladinih mjera iznosio je samo 40 eura. I ove godine je zahvaljujući mjerama iznosio 40 eura, dok bi bez njih kućanstva struju svaki mjesec u prosjeku plaćala 75.

Naknade umirovljenicima, nezaposlenima, za dječji doplatak...

Velikim poduzetnicima se pak neće pomagati. Uz to, socijalno najugroženiji dobiti će jednokratnu naknadu - umirovljenici bi već u listopadu trebali dobiti od 160 do 60 eura, ovisno o visini mirovine.

No umirovljenici su složni - to je ništa "To je kap u moru. Ništa. Nemam što drugo reći", komentira Pero Ojdanić umirovljenik iz Rijeke. Isto govori i Mile Bobić. "To je isto malo. Ja imam mirovinu od 300 eura".

Naknadu će dobiti i korisnici dječjeg doplatka, ali i nezaposleni koji će dobiti 100 eura jednokratne pomoći.