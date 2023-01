Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u četvrtak je izvijestilo da je događaj u kojem policajci šmrču kokain izmišljen, osvrćući se na nedavno izrečene tvrdnje liječnika za ovisnosti Slavka Sakomana. Doktor Sakoman je razgovarao s majkom pacijenta koja je također sva izvan sebe. I Sakoman i majka ostaju pri prvotnoj priči, pri čemu Sakoman tvrdi da je jedan od policajaca sin ministra.

"Sadržaj izvještaja mi je nevjerojatan. Nazvao sam odmah majku pacijenta, ona je u šoku, sva se trese", rekao je doktor Sakoman. Dodaje da su policijski službenici jučer došli po njegovog pacijenta.

"Priveli su ga, odveli na policiju, kasnije su ga vratili u stan, on od onda leži, ne govori ništa. Iz izvješća policije se može iščitati da je on rekao da je cijelu priču izmislio da bi opravdao recidiv s kokainom. Što je glupo. Nema osnova, nema motiva za takav obrat. Ne znam je li rekao to pod pritiskom… Ne ulazim u to", kazao je.

Policija: 'Priča je izmišljena'

Iz policije u priopćenju navode da je policija nakon Sakomanova gostovanja 24. siječnja u televizijskoj emisiji gdje je rekao da raspolaže saznanjima da su u Zagrebu policajci na intervenciju donijeli i konzumirali kokain, „odmah poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti”.

Obavili su niz razgovora, "počevši od dr. Sakomana do osoba koje su mu prenijele spomenute navode o policajcima koji su navodno konzumirali kokain pa i svjedocima koji su mogli potvrditi ili opovrgnuti činjenice iz njihovog iskazivanja".

Činjenica da je ova izmišljena priča, prema iskazu kreatora, dodatno "začinjena" obiteljskim odnosom dužnosnika i njegovog člana obitelji, inače pripadnika hrvatske policije, samo je doprinijela malicioznosti i neodgovornosti onih koji su neprovjerenu priču iznosili kao neupitnu, navodi MUP.

Vlada: 'Neprofesionalno, zlonamjerno, neodgovorno i lažno'

Sada su reagirali iz Vlade i za N1 su odgovorili na pitanje jesu li upoznati s informacijom koju je iznio doktor Sakoman.

"Radi se o neistinitim i neutemeljenim navodima g. Sakomana, za koje je i policija utvrdila da su netočne. Neprofesionalno je, zlonamjerno i neodgovorno od g. Sakomana da proziva i izlaže javno obitelji članova Vlade i hrvatsku policiju, očito s namjerom diskreditacije, koristeći se navodima koji su lažni", poručili su za N1 iz Banskih dvora.