Kako bi obuzdala trgovce koji nakon uvođenja eura ne prestaju podizati cijene Vlada će posegnuti za Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena i ograničiti cijene za grupu proizvoda, piše u srijedu Jutarnji list.

Na stolu je, kaže izvor Jutarnjeg lista iz Vlade, nekoliko opcija, no izvjesno je da se cijene neće vratiti na one od 31. prosinca 2022. godine, nego će biti fiksirane na neki raniji datum. Moguće je da to bude 1. prosinca, a teoretski to može biti 1. studeni 2022.

"Onako kako smo u rujnu ograničili cijene za devet proizvoda, tako možemo sada za njih 55, 100 ili 200. To je nešto o čemu će Vlada još odlučivati, a odluka će se donijeti u srijedu ili četvrtak", kaže sugovornik i vrlo rezignirano navodi kako ne može netko imati povlaštenu struju od HEP-a, a dobar dio trgovačkih lanaca ju koristi, a onda podizati cijene i pljačkati građane.

Sugovornik Jutarnjeg se ne slaže sa stručnjacima koji govore da Vlada nema nikakve instrumente kojima bi trgovce mogla natjerati da cijene proizvoda vrate na staro i ističe kako jednako kao što se u rujnu ograničila cijena za devet proizvoda, sada se može za bitno više njih.

'Vlada se ne bi blamirala i napravila nešto što je nemoguće'

Pritom uvjerava da se neće povući nikakav ishitren i nepromišljen potez nakon kojega bi trgovci imali argumente za podizanje tužbi ili bilo kakvo osporavanje Vladinih mjera.

"Vladin Ured za zakonodavstvo i naši pravnici kontroliraju i provjeravaju zakonitost svakog poteza koji se povuče. Vlada se ne bi blamirala i napravila nešto što je nemoguće", kaže sugovornik. Tijekom razgovora o planovima Vlade za zaštitu građana od svakodnevnog pada kupovne moći zbog kontinuiranog rasta cijena naš sugovornik nije skrivao ogorčenje ponašanjem trgovaca, koje smatra vrlo nekorektnim, pišu novinari Jutarnjeg lista Ivanka Toma i Vedran Marjanović.

Filipović: 'Nema opravdanog razloga za takav skok cijena'

Oni koji su neopravdano dizali cijene mogli bi ostati bez subvencija za električnu energiju, kazao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović govoreći o rastu cijena nakon ulaska u eurozonu i što će Vlada poduzeti da se cijene vrate na staro, piše u srijedu Večernji list.

"Što se tiče ovog vrhunskog postignuća Vlade, a to je ulazak u eurozonu i Schengen, mogli smo svjedočiti da je od 1. siječnja došlo do rasta cijena i u trgovini i što se tiče usluga. Vlada je odlučila reagirati. Svi koji su neopravdano podigli cijene moraju ih vratiti na cijenu koja je bila 31. prosinca. Nema opravdanog razloga za takav skok cijena. Imamo stopu inflacije od 13,5 posto. Toj inflaciji najviše doprinose cijene hrane i bezalkoholnih pića, a one su rasle tijekom cijele prošle godine", kazao je Filipović.

Dodao je da se ništa nije dogodilo za vikend od 31. prosinca do 1. siječnja da bi došlo do takvog skoka cijena. U trgovini je povećanje cijena od 3 do 19 posto, primjerice pekarskih proizvoda, čokolade, maslaca. U ugostiteljskim objektima inspekcija je zabilježila porast cijena od 1 do 10 posto, a kada govorimo o uslugama od 10 do 80 posto. Nikakav input nije porastao preko vikenda da bi netko tako mogao podići cijene, rekao je ministar.

Moguće kazne po dva zakona: Od 13.200 pa do 26.000 eura

Neki su, dodao je, počeli loviti u mutnom, nema opravdanog razloga za ovakav skok i svi poslovni subjekti trebaju vratiti cijene onako kako je to Vlada propisala.

"Nije moj hir, ni Plenkovićev, ograničavanje cijena, zadiranje u tržišnu ekonomiju. Međutim, u situaciji smo kada tržište ne funkcionira. Imali smo divljanje cijena energenata, svi su zazivali pomoć Vlade. Vlada je intervenirala da bi se spasili svi, da bi i ljudi i gospodarstvo mogli funkcionirati. Mi smo u ovaj proces išli u dobroj vjeri. Zašto se nije prije kažnjavalo? Ne može se unaprijed nekoga kažnjavati. Kazne su propisane Zakonom o euru i Zakonom o zaštiti potrošača. Kada govorimo o Zakonu o euru, mogu ići do sto tisuća kuna za pravnu osobu, oko 13.200 eura. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kada govorimo o pravnoj osobi, kazne idu i preko 26 tisuća eura. To su kazne koje se mogu izreći", dodao je ministar.

Ministar: 'Možemo ograničiti cijenu i 300 proizvoda'

Ako se do petka neke stvari ne dovedu u red, dodao je Filipović, imamo nekoliko poteza koje Vlada može povući.

"Kao što smo ograničili cijenu u devetom mjesecu za devet osnovnih proizvoda, kojima smo htjeli pomoći našim najugroženijim građanima, možemo to proširiti na 100, 200 ili 300 proizvoda i vratiti cijenu na određeni datum", kazao je Filipović u razgovoru s Mislavom Šimatovićem za Večernji list.