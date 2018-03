VLADA RAZMIŠLJA O NOVOM OPROSTU DUGA GRAĐANIMA? Isto je napravio i Milanović, ali nije završilo najsretnije

I ministrica socijale iz Milanovićeve vlade kaže kako se oprostom duga ništa puno nije promijenilo.

Kako javlja Nova TV, Plenkovićeva vlada, baš poput one Milanovićeve, razmišlja o oprostu dijela duga građanima. Radi se o vatrogasnoj mjeri za blokirane , točnijem o oprostu i reporogramu dugova, i to s naglaskom na one građane koji su u blokadi zbog manjih iznosa.

Prema Fininim podacima krajem siječnja blokirani su bili računi 324.900 građana i 24.300 tisuće poslovnih subjekata, pri čemu je broj blokiranih građana smanjen na godišnjoj razini za četiri tisuće, a broj tvrtki za 5,2 tisuće.

Milanovićeva vlada također je jednokratno oprostila dugove 30.000 građana, no ne pretjerano uspješno. ‘To je mjera za koju smo mi u startu rekli da je jednokratna jer šalje lošu poruku onima koji plaćaju svoje račune. Ništa se nije puno promijenilo. Mi smo tako imali pritisak Ive Josipovića, a oni Grabar Kitarović’, rekla je bSDP-ova bivša ministrica socijalne politike.



Od 30.000 kojima je dug djelomično oprošten, njih 683 poovno je završilo u blokadi.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović primila je u danas izaslanstvo Udruge “Blokirani“ koje smatra da je trenutačni zakonodavni okvir ključ problema za dramatično stanje u kojem se nalaze njihovi članovi i blokirani građani te joj predstavilo svoj prijedlog rješenja, a predsjednica je izrazila očekivanje da će Vlada u najskorijem roku donijeti mjere koje će bitno olakšati situaciju blokiranih i građana pod ovrhom.