Stožer razmišlja o potpunom ukidanju epidemioloških mjera u trgovačkim centrima, ali bi u njih mogli ući samo građani s COVID potvrdom. Taj princip bi se primjenio i na bolnice i upravo je to razljutilo brojne građane. Odluka o ulasku samo s COVID potvrdom odnosila bi se i na ugostiteljske objekte i javne institucije u kojima cirkulira veliki broj ljudi.

''Ali, recite mi, molim vas, kako se mogu staviti uz bok šoping-centar i bolnica '', komentirao je građanin za Slobodnu Dalmaciju.

Nove mjere za poslodavce

Najavljujući novi model potpora, ministar Josip Aladrović poručio je poslodavcima i sindikatima kako se sprema "financijska stimulacija za najodgovornije". Najavio je sastanak sa socijalnim partnerima u srijedu, na kojemu će razmotriti prijedlog mjera koje će, dalo se zaključiti, ići za tim da budu stimulativne.

"Da, stigao nam je jučer u 16.59 sati mail s pozivom na sastanak u srijedu u 15 sati i navodi se da je tema otprilike nešto kao stanje tržišta rada u uvjetima COVID krize, ali jasno nam je da se spremaju nove mjere za poslodavce koje će na neki način biti uvjetovane cijepljenjem zaposlenih" potvrdio Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata za Slobodnu Dalmaciju.

Ogorčenost građana

No, poticanje građana na cijepljenje jedna je od glavnih tema i na društvenim mrežama.

''Pa ima li to ikakva smisla? Ja sam onkološki bolesnik, imam emboliju pluća i uza sve to alergičan sam na penicilin i još nekoliko lijekova. Nijedan mi liječnik ne bi preporučio cijepljenje. Pitam odgovorne znači li to da uskoro neću moći na kontrolni pregled jer rečeno je da će u bolnicu, osim cijepljenih i onih koji su preboljeli COVID, moći samo oni koji su hitni slučajevi? Čujemo na koliko je fizički zdravih ljudi koronakriza ostavila psihičkih posljedica zbog straha od bolesti i lockdowna, a sad zamislite kako je bolesnima i akutno bolesnima koji su ionako zabrinuti za zdravlje'', pita se jedan pacijent.

''Svaka mjera ima izuzetke, tako bi morala i ta. Mislio sam da se obveza cijepljenja prvo treba odnositi na zaposlene u zdravstvenim ustanovama, ali kad sam vidio da bi se ona mogla odnositi na pacijente, to mi je stvorilo zebnju o kojoj ovih dana razgovaram s prijateljima koji su u sličnoj zdravstveno situaciji kao ja. Da vam ne govorim koliko ljudi poznajem čije su bolesti imale fatalne ishode samo zato što ih obiteljski liječnici zbog COVID-a nisu htjeli ni pogledati, nego su im telefonski propisivati terapije'', ogorčen je još jedan pacijent.