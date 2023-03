Novi paket mjera pomoći, koji Vlada priprema i koji će predstaviti u ponedjeljak na Gospodarsko-socijalnom vijeću, a u četvrtak i javnosti, zadržat će sve mjere iz postojećeg paketa koji je donesen lani i na snazi je do 1. travnja, doznaje Jutarnji

To znači da će građani koji u polugodišnjem razdoblju troše do 2500 kilovatsati struje plaćati 59 eura po megavatsatu, a oni koji troše više od 2500 kilovasati, plaćat će 88 eura za megavatsat. Javni i neprofitni sektor i dalje će biti u posebnoj kategoriji jeftinije električne energije u visini univerzalne usluge za kućanstvo s prosječnom cijenom od 62 eura po megavatsatu.

Zakon u hitnoj proceduri

U hitnu saborsku proceduru poslane su izmjene Zakona o PDV-u kojima se produljuje primjena snižene stope PDV-a od 5% na plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrijevno drvo, pelete, brikete, sječku. Sve do 31.ožujka iduće godine. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić smatra da će ova odluka pridonijeti nižoj prodajnoj cijeni plina.

"Ta odluka isključivo iz tih razloga je i napravljena. I to prvenstveno kad su u pitanju građani i poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a. Njima ta odluka puno znači zato što PDV nije prolazna stavka i jasno da je razlika između 5, 25 ili 13% ogromna i nenadmašiva", rekao je za Milatić za HRT.

Nema kazni za one koji ignorirali Vladu

Iako su se od Vlade čule prijetnje kako će kazniti one trgovce koji nisu dostavili cijene, i cijena struje za poduzetništvo, kako doznajemo, ostaje na istoj razini, i to za sve. Neće postojati ni nikakav imovinski cenzus jer za to jednostavno nema podataka na temelju kojih bi se takav cenzus propisao.

"Na jučerašnjoj sjednici Vlade je osigurano 78 milijuna eura sredstava da se razlika u proteklih 6 mjeseci u kojima su naše toplinarske tvrtke ostvarile gubitaka na račun toga što su građani i poduzetništvo imali cijenu koja im je bila i prije tako da nisu doživjeli nikakvo povećanje. To će biti nadoknađeno sad kroz ovih mjesec dana kako nam ispostave fakture," rekao je Milatić.

Oporba pak proziva Vladu

Vladina najava novog paketa mjera protiv inflacije u redovima saborske oporbe dočekana je kritikom, smatraju da se mjere skrivaju do zadnjeg trenutka, stvaraju neizvjesnost građanima i poduzetnicima te su neprecizno dizajnirane pa ne daju najviše onima kojima je najpotrebnije.

Arsen Bauk (SDP) kaže kako mu se teško snalaziti "u svim tim pustim najavama", a radi se o ad hoc mjerama koje funkcioniraju godinama, pa sad mogu funkcionirati još godinu dana. "Što bi se reklo po staroj narodnoj - bolje išta nego ništa, ali što se tiče jasne politike, to je još maglovito", ocijenio je dodavši kako to stvara neizvjesnost kod građana, poduzetnika i svih ostalih.

Ivana Kekin (Zeleno-lijevi blok) ističe da je sporno, kao i kod prvog paketa, to što mjere nisu preciznije dizajnirane, pa oni kojima je najpotrebnije i koje kriza najviše pogađa neće dobiti najviše, nego se svima daje jednako. „Na taj način trošite više proračunskih sredstava, dajete manje siromašnima i podržavate inflaciju jer ni na koji način ne zaustavljate trošenje”, ustvrdila je. To znači da ne možemo ni razmišljati o bilo kakvoj poreznoj reformi niti o pravednijoj raspodjeli poreznog opterećenja.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) smatra da su mjere očekivane jer su prihodi proračuna drastično veći, a taj novac treba vratiti građanima i poduzetnicima. No, pitanje je je li u skladu s Ustavom nekome naplatiti struju manje, a drugome više, to otvara mogućnost potencijalnih tužbi, ocijenio je.