VLADA PRIPREMA NOVI OTPIS DUGOVA: Za 80.000 blokiranih ide ubrzani stečaj, evo po koja dva modela će se to raditi

Novi su ubrzani osobni stečajevi za one koji duguju do 20.000 kuna, a blokirani su više od tri godine. Takvih je u Hrvatskoj nešto više od 80.000. Takve će stečajeve po službenoj dužnosti pokretati Fina, a za njih postoji dva modela, jedan za one bez imovine i drugi za dužnike s imovinom.

U Hrvatskoj ima 325.000 blokiranih koji duguju 42 milijarde kuna, samo za glavnicu. Vlada priprema novi otpis dugova za blokirane, a prema neslužbenim informacijama, čeka se samo finalizacija modela za otpis dugova i za ubrzane osobne stečajeve s rasprodajom imovine.

Marić: ‘Znam da se blokiranima žuri, ali ne možemo preko noći…’

To će biti slučaj za one koji su blokirani dulje od tri godine, a duguju manje od 20.000 kuna. ‘Znam da se blokiranima žuri, ali taj dug nije nastao preko noći i osmišljavamo set mjera. Radimo i na promjenama zakona kako bismo eliminirali takve pojave u budućnosti’, rekao je ministar financija Zdravko Marić, piše 24 sata. U ponedjeljak su Marić i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavili stanje blokiranih i prijedlog mjera na sastanku Predsjedništva HDZ-a.

Dva modela za one koji duguju do 20.000 kuna

Dugova prema državi je najmanje, a takve će Vlada opet otpisati, a bankama, telekomunikacijskim i komunalnim tvrtkama planiraju također dati mogućnost otpisa. Zauzvrat će njima Vlada ponuditi olakšice. Novi su ubrzani osobni stečajevi za one koji duguju do 20.000 kuna, a blokirani su više od tri godine. Takvih je u Hrvatskoj nešto više od 80.000. Takve će stečajeve po službenoj dužnosti pokretati Fina, a za njih postoji dva modela, jedan za one bez imovine i drugi za dužnike s imovinom, piše 24 sata.



Stečaj će se odmah otvoriti i zatvoriti za one dužnike koji nemaju imovine. Njihovi će dugovi biti izbrisani. Za one dužnike koji imaju neku imovinu, model je nešto kompleksniji. Takav će dužnik dobiti povjerenika koji bi prodao njegovu imovinu, a zatim će se time namiriti dužnici. Ipak, za dug manji od 20.000 kuna neće biti moguće izgubiti jedinu nekretninu.