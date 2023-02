Prošlo je mjesec dana otkako je Hrvatska uvela euro kao službenu valutu, a od tada je Vlada prijetila kaznama, crnim listama, ukidanjem subvencija, ali se ipak nije dogodilo ništa.

"Dosta je sve poskupilo i dosta se potroši više", govori umirovljenica Slavica Veličan iz Zagreba.

"Mislim ja čuvam sve račune i od prošle godine i sada jer vodim cijelo kućanstvo i cijene su stvarno više, puno više, za kunu dvije - i to se skupi", kazala je Sandra Bešić Bužanić iz Zagreba.

Frizerke koje su digle cijene za tek nekoliko centi

Nakon ovih mjesec dana zauvijek ćemo pamtiti dvije, sada najpoznatije hrvatske frizerke koje su postale primjer besmisla populizma i nemoći.

"Prvo sam bila užasno šokirana, nisam mogla vjerovati da je to razlog za kaznu", kazala je vlasnica kozmetičkog salona iz Makarske Vanja Batošić.

"Očajno, očajno, ostala sam paf", komentira vlasnica frizerskog salona iz Zagreba Sabina Samardžija.

Jedna je uređivanje obrva naplatila četiri centa više pa zbog tog dobila kaznu od 20 tisuća kuna, a druga bojanje devet centi više uz jednako ogromnu kaznu. Ukupno je država ispisala gotovo pola milijuna eura takvih kazni.

Nitko nije platio kaznu

Od početka cijele ove priče inspektorat se oglašavao priopćenjima i navodili su koliko je izdano rješenja, no još uvijek je nejasno je li itko stvarno platio kaznu.

"Ne možemo Vam dati egzaktne podatke o ukupnom iznosu naplaćenih novčanih kazni u ovom trenutku. Lijep pozdrav, DIRH", tako su iz Državnog inspektorata danas odgovorili za RTL Direkt.

Nitko nije platio kaznu ni neće – već su jasno inspektorima poručili kažnjeni. I tako se zaokružio apsurd, a sve je počelo dramatično.

'Trebali su teren pripremiti još u 11. mjesecu i pratiti cijene'

"Još uvijek imaju vremena do petka da vrate cijene, imaju vremena", kazao je premijer Plenković u petak prije tri tjedna.

"Moj je dojam da se radilo čisto o populističkoj želji Vlade koja je morala zbog nezadovoljstva ljudi reagirati i reagirala je tako kako je reagirala. Ali da je Vlada željela nešto napraviti trebala je teren pripremiti u 11. i 12. mjesecu i pratiti cijene tad", kazao je sociolog s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Toni Prug.

"Uz sve to danas onda slušamo da inspektorat nije kažnjavao velike nego je kažnjavao male. Nažalost kod malih poslovnih subjekata oni su se stvarno doveli u situaciju da su svojom nesmotrenom politikom ušli u domenu koja je kažnjiva", kazao je predsjednik Udruge trgovine Denis Čupić.

Vlada tjednima lažno uvjeravala građane

O čemu se ustvari radilo? Dakle, ako je recimo litra mlijeka koštala 31. prosinca 9,99 odnosno 1,32 eura, a 1. siječnja 10,99 odnosno 1,45 to je pohlepno i protuzakonito, za to se piše kazna, ali ako je isti trgovac digao cijenu 30. prosinca ili prije, a mogao je čekati do 2. siječnja ili poslije to je onda skroz okej. Veliki trgovci su za ovu foru znali, mali obrtnici nisu.

"Osnove za kažnjavanje velikih trgovačkih subjekata nije bilo. Drugih elementa u tom trenutku, ni u ovom trenutku država nema", govori Čupić.

Ipak, to Vladu nije spriječilo da građane tjednima lažno uvjerava kako će socijalističkim metodama zamrzavanja cijena doskočiti pohlepnima, samo je ispisala neke beznačajne papire frizerima, pekarima i postolarima koji nisu znali da je postojao jasan rok kada se moglo pošteno biti nepošten. Statistika je na kraju pokazala da nam u siječnju hrana naspram prosinca ni nije baš poskupjela.