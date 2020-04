VLADA POZVALA SINDIKATE NA RAZGOVOR: Ribić se odmah oglasio i usput napao ‘galamdžije iz redova poduzetnika’

‘Više vjerujem da oni nas sazivaju zato što je medijski pritisak toliko jaki, i zbog ovih galamdžija iz redova poduzetnika. Moraju taj dio javnosti zadovoljiti, moraju pokazati da se trude oko toga’, kaže Ribić

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo je u četvrtak sindikatima državnih i javnih službi poziv na konzultativni sastanak s predstavnicima Vlade na temu materijalnih prava, a predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić poručuje kako je cijeli svijet protiv smanjivanja plaća.

“Cijeli svijet je protiv smanjivanja plaća, nitko to ne radi, kako će onda to pravdati? Ako se odluče za to, hoće li zdravstvenim radnicima i policajcima skidati? Ako neće, gdje je granica, hoće li onda socijalnim radnicima, prosvjetarima? Kako će oni to izvesti, ja nemam nikakvo rješenje i zato ne znam što bih očekivao”, rekao je Ribić Hini uoči sastanka.

Sastanak na temu materijalnih prava

Doznaje se da će na sastanku biti resorni ministar Josip Aladrović, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić te ministar financija Zdravko Marić, kao i 14 sindikalnih predstavnika osnovnog, srednjeg i visokog školstva, socijalne skrbi, liječnika i medicinskih sestara, policije i državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Sastanak na temu materijalnih prava državnih i javnih službenika održava se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u 15 sati, a Ribić kaže da ne zna što bi Vlada mogla predložiti u ovom trenutku.

“Više vjerujem da oni nas sazivaju zato što je medijski pritisak toliko jaki, i zbog ovih galamdžija iz redova poduzetnika. Moraju taj dio javnosti zadovoljiti, moraju pokazati da se trude oko toga, ali ja ne znam što će oni predložiti, kada bih bio na njihovom mjestu ne znam što bih mogao predložiti”, rekao je Ribić.

Od pojave gospodarske krize, koja je uslijedila nakon eskalacije pandemije koronavirusa i mjera koje ograničavaju kretanje i rad, brojni sindikalci poručili su da je smanjivanje plaća javnim i državnim službama nepotrebno i da neće postići željeni učinak da se spasi državni proračun.