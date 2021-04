VIŠE NOVCA GRAĐANIMA ČIJI SU DOMOVI OŠTEĆENI POTRESOM: Evo koliko će dobiti vlasnici stanova, a koliko vlasnici kuća

Vlada je zaključkom zadužila i HRT da otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu

Novčana pomoć građanima za nužnu zaštitu i popravak zgrada odnosno obiteljskih kuća oštećenih potresom povećava se s 12 na 16 tisuća kuna po stambenoj jedinici u zgradi te s 12 na 25 tisuća kuna za obiteljske kuće, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak.

Regulirano je to Odlukom o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darko Horvat istaknuo je da njome pomažu svima koji su podnijeli ili će podnijeti zahtjev, a imaju pravo na određeni stupanj subvencija u obnovi.

Oni koji su već dobili pomoć dobit će i razliku

Kako je na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije do sada od otprilike 2680 zahtjeva za pomoć riješeno njih 1700 te je isplaćeno 49,6 milijuna kuna, odlukom se, naime, “reagira retroaktivno” te će i građani s tog područja, koji su do sada već dobili pomoć, dobiti razliku od 12 do 16 odnosno do 25 tisuća kuna.

Prema odluci, nadoknađuju se opravdani troškovi vlasnicima oštećenih obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, višestambenih zgrada i poslovnih zgrada koje su imali, odnosno koje imaju za nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta i popravak dizala.

HRT mora otpisati potraživanja za RTV pristojbu

Vlada je zaključkom zadužila i HRT da otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima.

Produženo je i korištenje autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine do 1. srpnja te besplatni prijevoz vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta.

Odluka o naknadama članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora

Vlada je donijela i odluku o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora te će ona za predsjednike, potpredsjednike i članove stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva Grada Zagreba te izbornih povjerenstava gradova sa 101 i više biračkih mjesta, iznositi 6 tisuća kuna neto po osobi, isto kao i 2017. godine.

Također se, prema kriteriju i ovisno o broju biračkih mjesta, određuje naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova i općina i to – četiri tisuće kuna u gradovima s 51 do 100 biračkih mjesta, tri tisuće kuna u gradovima i općinama s 26 do 50 biračkih mjesta te dvije tisuće kuna neto po osobi u gradovima i općinama s 1 do 25 biračkih mjesta.

Predsjedniku i potpredsjedniku biračkih odbora određena je naknada od 400 kuna neto, a članovima biračkih odbora 350 kuna neto po osobi za svaki krug glasovanja.

Vlada je dopunila Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. te je za siječanj omogućena isplata sredstava za troškove prijevoza učenika u cestovnom prometu (autobus) u iznosu od 50 posto od iznosa isplaćenog u listopadu prošle godine, umanjeno za fakturirani iznos dostavljen za siječanj jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, neovisno o danima pohađanja nastave u tim mjesecima.

Odluka je dopunjena zbog toga što su prijevoznici sklopili ugovore kojima su se obvezali osigurati prijevoz učenicima srednjih škola neovisno o broju učenika koji taj prijevoz koriste te su zbog toga koristili sve resurse prema ugovorenom opsegu prijevoza, a nisu ostvarili planiranu dobit jer je zbog epidemije bolesti covid-19 drugo polugodište počelo 18., a ne 11. siječnja i odvijalo se on-line do 1. veljače ove godine za sve učenike srednjih škola, osim za maturante koji su imali redovnu nastavu.