VLADA POVEĆALA BROJ DOZVOLA ZA SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE STRANACA: ‘Vjerujem da će ovo pridonijeti potrebama poslodavaca’

Vlada je u četvrtak na sjednici prihvatila odluku o povećanju kvota za sezonsko zapošljavanje stranaca, pa ona sada iznosi 35.500 dozvola.

Ukupna godišnja kvota za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj 35.500 dozvola

Državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Majda Burić rekla je da prilikom utvrđivanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. nije bilo moguće precizno utvrditi potrebe gospodarstva tako da je došlo do određenog nesrazmjera između utvrđenog stanja i zatraženog broja dozvola. Prema službenoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, u turizmu i ugostiteljstvu u kvoti dozvola za zanimanje “pomoćni radnik u turizmu” zaprimljen je veći broj zahtjeva od preostalih dozvola u važećoj kvoti. Burić je navela da je na dan 1. lipnja od 3715 dozvole u zanimanju “pomoćni radnik u turizmu” preostalo 646 dozvola, ali je ujedno zaprimljeno te je u postupku odobravanja još 1395 dozvola.

Stoga je povećan broj dozvola u djelatnosti turizma i ugostiteljstva sa 4660 dozvola na 8660 dozvola. Povećanje od 4000 dozvola odnosi se na zanimanje “pomoćni radnik u turizmu”, i to 3000 za novo zapošljavanje i 1000 za sezonski rad do šest mjeseci, kaže Burić. Naglasila je kako je veliki broj zahtjeva za dozvolama zaprimljen i u djelatnostima prometa, poljoprivrede i šumarstva, za koje je također iskorištena odobrena kvota, pa je u toj djelatnosti predloženo povećanje broja dozvola za sezonski rad do 90 dana u zanimanju “berač plodova” s 500 na 1000 dozvola. Burić ističe da predloženim izmjenama odluke ukupna godišnja kvota dozvola za 2018. za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj raste na 35.500 dozvola.

Plenković: ‘Potrebe tržišta zahtjevaju veći broj radnika’

Premijer Andrej Plenković vjeruje da će izmijenjene kvote pridonijeti potrebama poslodavaca, posebno u turizmu i poljoprivredi. “Vjerujem da će ovo pridonijeti potrebama poslodavaca, osobito u turizmu i poljoprivredi. Fokusirani smo na zapošljavanje naših sugrađana i s projektom ‘Zaposli se u Hrvatskoj’ HZZ ide osobnim pismom svima koji su na popisu nezaposlenih”, rekao je Plenković. Očito potrebe tržišta, povećanje svih indikatora u predsezoni i najave uspješnije turističke sezone, zahtijevaju veći broj radnika. Ovime stvaramo preduvjete da se ne dovedemo u situaciju da je premalo radnika u hotelijerstvu i ugostiteljstvu tijekom uspješne turističke sezone”, dodao je Plenković.