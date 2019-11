VLADA POSTIGLA DOGOVOR SA SINDIKATIMA JAVNIH SLUŽBI: No, s prosvjetom i dalje nema razgovora, a ministar se osvrnuo i na Divjak

Ministar je zadovoljan dogovorom sa sindikatima javnih i državnih službi

“Načelni dogovor je postignut. Definirali smo iznos osnovice, dinamiku osnovice… Sindikati su imali preference da to bude nešto više, ali pregovori su se odvijali sa shvaćanjem situacije i sa željom za dogovorom. Zadovoljan sam postignutim dogovorom. Idući tjedan ćemo ga potpisat”, kazao je nakon sastanka s državnim službenicima ministar rada Josip Aladrović, prenosi N1.

Na sastanku nisu bili predstavnici sindikata zaposlenih u obrazovanju jer ističu kako ne žele razgovarati o osnovici. No državnim i javnim službama vlada izlazi u susret.

ŠTO SAD? KAKO ĆE IZGLEDATI ŠKOLSKA GODINA? Zakon ograničava nadoknade, a svi strahuju od najcrnjeg scenarija

‘Napravili smo kompromis’

“Napravili smo kompromis. Povećanje materijalnih prava za policijske službe i državne službe”, kazao je Dubravko Jagić nakon sastanka.

Boris Pleše, čelnik sindikata državnih službenika govorio je o konkretnom dogovoru koji su postigli.

“Što se tiče dinamike isplate, odnosno povećanja osnovice, dogovoreno je da to bude 1.1., 1.6. i 1.10. 2020. kako bi kompletan iznos povećanja bio isplaćen tijekom 2020.”, rekao je Pleše.

UČITELJICA OBJASNILA ZAŠTO SU IZAŠLI NA ULICU I DODALA: ‘Povijeđeni smo i razočarani, učenici to osjećaju, a ako zabrane štrajk…’

‘Pomak prema zahtjevu sindikata’

“Tu je napravljen pomak prema zahtjevu sindikata. Vladin prijedlog je bio 1.7., a mi smo predlagali 1.6. pa smo se tu našli. Što se tiče božićnice i regresa, dogovorili smo se da oni budu po 1.500 kuna, dakole i božićnica i regres. Također, dogovorili smo da se otpremnina ne veže uz proračunsku osnovicu od 3.300 kuna kao što je to bilo dugi niz godina, već da se za obračuna za odlazak u mirovinu računa osnovica za obračun plaće, što će značiti relativno značajno povećanje za odlazak u redovnu mirovinu. Ako to prođe naša sindikalna tijela i Vlada potvrdi, onda vjerujemo da će to biti usvojeno”, pojasnio je Pleše.

‘Druga strana ne pokazuje ni volju za dijalogom’

Ministar rada osvrnuo se i na štrajk prosvjetara. Rekao je da „ne želi ovim putem slati poruke“, a onda nastavio:

“Dinamika i današnji sastanak je jedna od tema. Mi moramo zajednički gledati i pregovore o osnovici i koeficijente. Povećanje od 8 posto uz analizu koeficijenata, to je nešto o čemu mi želimo moramo i možemo razgovarati. Smatramo da je ponuda od 8 posto fer na neki način. Druga strana ne pokazuje ni volju za dijalogom, odnosno rješavanje problema. Ne želeći diskriminirati niti jedan od 11 sindikata koji sjede s nama za stolom, mi ćemo pokušati naći dogovor”, pojasnio je Aladrović.

Upitan o odnosima s ministricom Blaženkom Divjak i jesu li njihove razmirice znak napukline u koaliciji, Aladrović je kazao kako od ne bi govorio ni o kakvoj napuklini. “Svatko od nas ministara se bavi svojim resorom. Svatko od nas ministara treba se treba baviti svojim resorom, a ne prati ruke od toga”, zaključio je Aladrović.

MAKROEKONOMIST UVJEREN DA ZNA KADA ĆE AGONIJA ZAVRŠITI: Otkrio zastrašujuću brojku koliko košta jedan dan štrajka u školama