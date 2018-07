VLADA POPUSTILA PRITISCIMA BRANITELJSKIH UDRUGA: Mijenja se protokol za Oluju: ‘Ne želimo raditi probleme…’

U braniteljskim udurgama su smatrali kako Vlada proslavu Oluje želi na kninskoj tvrđavi samo kako bi izbjegla moguće zvižduke i negodnosti što ne bi mogla na središnjem trgu gdje se okuplja veći broj građana.

Nakon pritiska braniteljskih udurga, Vlada je odlučila kako ovogodišnju proslavu Oluje 5. kolovoza ipak neće obilježiti na platao kninske tvrđave kao do sada već na glavnom kninskom Trgu dr. Ante Starčevića. Odluka je navodno donesena u ponedjeljak i rezultat je desetodnevnog spora oko lokacije proslave između braniteljskih udruga i organizatora Ministarsva branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministasrtva obrane.

Organizatori su htjeli da se najveći dio protokola, koji uključuje i govore državnog vrha, održi na platou kninske tvrđave, gdje dolaze samo uzvanici s akreditacijama. No, u braniteljskim udurgama su smatrali kako Vlada to čini samo kako bi izbjegla moguće zvižduke i negodnosti što ne bi mogla na središnjem trgu gdje se okuplja veći broj građana. Prema pisanju Jutarnjeg lista čak 60 udruga od ukupno 61 bilo je protiv protokola kojeg su prvo predlagali organizatori.

‘Učinit ćemo sve…’

Da su tražili izmjene potvrdio je šef udruge Specijalne policije Zoran Maras. “Ministar Medved pozvao nas je u dobroj vjeri i s dobrim namjerama da nam prezentira program za Oluju, no mi se nismo složili. Naš prijedlog je bio da državni vrh zajedno s ratnim zapovjednicima simolično podigne zastavu na Tvrđavi, te da se potom spuste na Trg dr. Ante Starčevića među branitelje i narod. Smatramo da su važni branitelji, a ne političari jer je to Dan hrvatskih banitelja i hrvatskog naroda. Ne želimo raditi probleme, nego želimo da to bude dan mira”, kazao je Maras dodajući kako kako im promjene još nisu predočene, ali da su pozvani u utorak u Ministarstvo branitelja gdje to očekuju.

Ministar Krstičević izjavio je, pak, kako postoji nekoliko verzija, da su stalno u kontaktu s braniteljima i da će protokol biti usuglašen u srijedu u Kninu. “Učinit ćemo sve da proslava bude onakva kakva treba biti – dostojanstvena, otvorena prema svim ljudima i puna simbolike da se sjetimo ogromne žrtve koja je plaćena za slobodu. Branitelji i državni vrh imaju odgovornost da to rade zajedno. To je dan za zajedništvo”, kazao je Krstičević koji nije želio iznositi detalje proslave.

No, izvori bliski organizatorima navode da su se u Vladi očito uplašili braniteljskih pritisaka, te da je odlučeno da se glavni dio proslave, koji uključuje polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomeniku Oluja 95, te govore državnog vrha, održi od 8 do 9 sati na Trgu dr. Ante Starčevića, nakon čega bi se, oko 9.30, išlo na Tvrđavu gdje će se podići zastava.