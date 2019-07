VLADA POJEDNOSTAVILA PROCEDURU: Tvrtka se može zatvoriti za dva mjeseca, a i trošak je snižen

Kod posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima potkraj travnja ove godine propisano je da se d.o.o i j.d.o.o tvrtke mogu zatvoriti po skraćenom postupku sedam puta brže nego što je to bilo moguće do sada, ali i znatno jeftinije

Vlada se napokon odvažila i na pojednostavljenje procedure zatvaranja tvrtki pa se po novome tvrtka može zatvoriti za dva mjeseca i približno 1500 kuna troška, objavio je u ponedjeljak Večernji list.

U više navrata država je smanjivala troškove osnivanja tvrtki i ubrzala vrijeme potrebno za njihovu registraciju zbog čega su mnogi osnivali poduzeća, ali su brzo shvatili da privatni biznis nosi mnoge zamke, navodi dnevnik.

I neaktivno poduzeće gomila troškove

Poduzeće nosi brojne troškove i obaveze čak i kad je neaktivno. Uz jednostavna društva, poduzeća za deset kuna, koja se mogu osnovati za jedan dan, od prošle su godine popularni i paušalni obrti koji se ističu malim poreznim opterećenjem i jednostavnim vođenjem poslovnih knjiga.

Kod posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima potkraj travnja ove godine propisano je da se d.o.o i j.d.o.o tvrtke mogu zatvoriti po skraćenom postupku sedam puta brže nego što je to bilo moguće do sada, ali i znatno jeftinije! Velika je to promjena u odnosu na dosadašnju praksu gdje je najkraća likvidacija trajala 14 mjeseci, a trošak zatvaranja penjao se na više tisuća do čak desetak tisuća kuna.

Odnedavno postupak likvidacije tvrtki zakompliciran je i obvezom plaćanja likvidatora za sve vrijeme dok traje postupak likvidacije. Prema posljednjoj zakonskoj izmjeni u pravni je sustav uveden novi institut – prestanak društva po skraćenom postupku za tvrtke koje nikome nisu dužne, piše Večernji list.