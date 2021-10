Vlada je u četvrtak donijela uredbu prema kojoj idućih 30 dana ograničava cijenu goriva u Hrvatskoj. Odmah nakon toga oglasili su se i proizvođači i jasno dali do znanja da će zbog te odluke, kako bi smanjili gubitke na što je moguću manju mjeru, svoja premium goriva prodavati samo do isteka zaliha. Prometni stručnjak Željko Marušić na autoportalu je objasnio što to sve zapravo znači.

Marušićev tekst prenosimo u cijelosti:

Kvaliteta goriva na našim crpkama je dobra, za razliku od situacije početkom 2000-ih kad domaće gorivo nije bilo usklađeno s europskim normama i novim turbodizelskim motorima s direktnim ubrizgavanjem. Ispunjavaju Europske norme EN 228 i 590. No oni koji češće voze u inozemstvu potvrdi će vam da kad se tankira Austriji i Njemačkoj, pa čak i Sloveniji, automobil s količinom goriva iz spremnika može prijeći pedesetak kilometara više, osjeća se da i ljepše radi i bolje vuče.

Službeno, kvaliteta goriva na domaćem tržištu jednaka ne kao i u razvijenijim zemljama EU-a, jednako kao i kvaliteta brendiranih čokolada, konzervirane hrane, praška za pranje rublja… Službeno da, ali stvarno postoje razlike, što je poznato svima i o tome postoje čak i relevantna istraživanja. Usto, kad je u Hrvatskoj posljednji put napravljeno opsežno istraživanje kvalitete goriva? Pod pritiskom medija bilo je to 2014., a prije toga 2006. Kakva goriva točimo na našim crpkama, pogotovo izvan turističke sezone i kako će na kvalitetu naših goriva utjecati odluka Vlade o limitiranju cijena benzinskog i dizelskog goriva na našim crpkama?

'Kvaliteta goriva je iznimno važna za automobil'

Kvaliteta goriva, a to se tiče energetske vrijednosti, čistoće i aditiva važna je za performanse i potrošnju goriva, te pouzdanost, odnosno trajnost vitalnih dijelova i sklopova, u sustavima napajanja i izgaranja. To je posebice važno kod novih motora, benzinskih, dizelskih i hibridnih, koji su odreda opremljeni turbopunjačima, složenim sustavima visokotlačnog ubrizgavanja te pročišćavanja ispušnih plinova. Zbog toga se na našim tržištima nude i goriva premium kvalitete, Premium, Class, Q Max, Ecto…

Posljedice točenja goriva neodgovarajuće kvalitete ne osjete se odmah (osim ako nije riječ o velikim poremećajima kvalitete, većem udjelu nečistoća i vode). Kod benzinskog goriva je usto važan i oktanski broj – svi suvremeni benzinski motori imaju kompresijski omjer 10:1 i viši, usto s turbopunjačem i za njih je znatno bolje koristiti skuplje 100-oktansko gorivo. Štiti motor od opasnog detonantnog izgaranja, a usto smanjuje potrošnju goriva za 1 do 2 posto, što kompenzira višu cijenu.

Vitalni dijelovi motora, poput visokotlačnih brizgaljki, turbopunjača, pročistača krutih čestica (dizelskog DPF i benzinskog GPF) projektirani su izdržati 250.000 km. Kod nas se to često događa nakon 100.000 km, ponekad i ranije. A samo jedna brizgaljka goriva stoji 2500 do 4000 kn, turbopunjač 10.000 do 20.000 kn, DPF 8000 do 12.000 kn. U porastu je biznis servisa koji čiste DPF, premda u razvijenijim zemljama to nije potrebno, a servisnim protokolom suvremenih automobila nije ni predviđeno (jedino izmjena).

'Kod nas je problem riješen premium gorivima, a sada njih neće biti'

Problem je kod nas riješen jer su premium goriva na hrvatskim crpkama nudila ono što je na bogatijim tržištima standard. A standard bi se, slikovito, mogao usporediti s “budget” proizvodima – čokoladom s manjim udjelom kakaoa, ribljim konzervama s manje ribe, mesnim okruglicama s manje mesa, praškom za rublje s manje najvažnije i najskuplje supstance. Tako je, budimo realni i s gorivom.

Država je, umjesto smanjenja trošarina i poreza, pribjegla smanjenju trgovačkih marži. Pritom je, uvođenjem jedinstvenog ograničenja cijene, za benzinsko, odnosno dizelsko gorivo, poništila važne efekte, odnosno koristi premium goriva. Naravno da će distributeri sada prestati nuditi kvalitetnije i skuplje premium gorivo, odnosno plasirat će samo onu količinu koju ne mogu skladištiti, kako bi pričekali ukidanje ove odredbe. A vlasnici najsofisticiranijih, dakle i specifično najopterećenijih, moći će kupovati samo osnovno gorivo, čiju kvalitetu odavno nitko nije kontrolirao.

'Na gubitku će biti svi'

Na gubitku će biti svi, jer je ova odluka vlade protivna stručnim, ekonomskim i tehničkim kriterijima te je u funkciji političkog marketinga. Eto, vlada vodi računa o interesima građana, odnosno vlasnika automobila… Zbog toga su nužne sljedeće mjere:

1. Kratkoročno: omogućiti distributerima da uz obično gorivo po ograničenoj cijeni, nude i premium gorivo po tržišnim uvjetima, čak i po cijenu manjka ponude običnog goriva.

2. Dugoročno: trošarinu goriva mijenjati ovisno o socijalnim, gospodarskim i turističkim prilikama. Nije nam u interesu da naši građani odlaze tankirati u istočna susjedstva, a itekako nam je nacionalni interes, kao dominantno cestovnoj turističkoj destinaciji, turiste privlačiti i za nekoliko postotaka nižom cijenom goriva nego u turističkom okruženju.'