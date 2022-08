Vlada je danas održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Tako će cijena motornoga benzina od 2. kolovoza iznositi 12,00 kuna po litri, cijena dizelskoga goriva 12,80 kuna po litri te cijena plavoga dizela 9,16 kuna po litri.

"Ako treba, baš svaki ponedjeljak ćemo donositi nove mjere kako bismo pomogli građanima. Maloprije sam razgovarao s ministrom Butkovićem - ovaj vikend preko milijun vozila, najveći broj u jednom turističkom vikendu se dogodio sada. Ljudi se voze, prihod na autocestama je samo ovaj vikend više od 54 milijuna kuna. Naravno da je riječ o turističkoj sezoni, ali sigurno i za državu, da poveća fiskalni kapacitet za jesen", rekao je premijer Andrej Plenković.

Osim toga, razriješen je predstojnik Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Dalibor Šemper.

O Šemperu i nesreći

Komentirao je i slučaj Dalibora Šempera, predstojnika Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, koji je pod utjecajem alkohola prouzročio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđeno 10-godišnje dijete, a potom pobjegao s mjesta nesreće.

"Prvo, nekoliko činjenica, jer vidim da idu razni komentari. Prvo, nije riječ o dužnosniku već o državnom službeniku, o čovjeku koji nije član niti jedne stranke dakle, nema nikakve veze s HDZ-om a koliko vidim ni s SDSS-om. Dakle, riječ je o čovjeku koji se zaposlio u Vladi prije ne znam koliko godina na natječaju i iz tog bazena ljudi koji rade tamo je odabran da obavlja ovu dužnost državnog službenika, a ne dužnosnika - dakle, nije nikakva politička funkcija. Mi smo ga danas razriješili te dužnosti, cijela istraga i sam proces koji će se dogoditi u vezi ovog nevjerojatnog poteza da se dogodila takva nesreća gdje je baš on udario dijete, da nije stao i pružio pomoć, je nedopustiva. Mi smo reagirali odmah, ja sam razgovarao o tome čim smo to saznali - prvo sam vidio vijest da se dogodila nesreća, onda smo postali svjesni o kome je riječ i reagirali smo odmah. To je osobna odgovornost tog čovjeka, nema nikakve veze s politikom, a kamoli s nebuloznim tezama da bi ga nekakva politika ili ne znam tko zaštitio, zataškavao, ne daj bože takvo nešto, to treba odmah otklanjati jer jednostavno nije točno", rekao je Plenković.

Na pitanje, hoće li ista sudbina dočekati HDZ-ovog župana Damira Dekanića koji je sa službenim vozilom sudjelovao u prometnoj nesreći, Plenković je pitao: "Tko je ozlijeđen tu? Tko je otišao s mjesta nesreće?" Na pitanje, zar ne vidi tu problem, Plenković je odgovorio: "Ne možete uspoređivati ovo sa onim. Tamo traje proces gdje istražuju što je bilo. Nitko nikoga ne štiti. Nemojte uspoređivati situaciju u kojoj je netko ozlijedio dijete i otišao dalje sa nečim gdje se nikom nije dogodilo ništa osim neke materijalne štete na nekom vozilu - to nije isto. Nije otišao, nije pobjegao. Nemojte kruške i jabuke miješati. Zato sam i rekao ovo jer je krenulo tim smjerom danas, a nema nikave veze s nama", poručio je Plenković novinarima.

O smrti vatrogasca

"izrazito mi je žao. Riječ je o pripadniku javne vatrogasne postrojbe i jednom od najboljih vatrogasaca. Velika je tragedija to što se dogodilo. Istraga će pokazati zbog čega se to dogodilo", rekao je Plenković te izrazio sućut obitelji vatrogasca i njegovim kolegama vatrogascima.

O servisu kanadera i serviserima na godišnjem

"Hrvatska ima šest kanadera. Više od nas ima jako mali broj država, samo Italija, Španjoska, Grčka i možda Francuska. I s ovim kapacitetima u tjednu ranije smo pomagali Sloveniji gasiti požar u Krasu, svaki dan su kanaderi letjeli i u BiH a pokrivali su i sve u Hrvatskoj. Još niti jednom nismo bili u situaciji da ne možemo pokriti sva požarišta. Ministar Banožić sazvao je sastanak ZTC-a. Nije normalno da je netko na godišnjem, a onda u Austriji na nekom drugom aranžmanu, ako je točno ovo iz medija", rekao je.

O Vučiću i Kosovu

"Kosovska vlada je odgodila odluku. Mi apeliramo na stabilnost. Detalje ćemo vidjeti tijekom dana", rekao je.

O MIlanoviću i završetku prepucavanja

"Ne daj bože nikome da je u njegovim cipelama, kamoli meni. On je jedna velika štetočina, napravio je veliku štetu Hrvatima u BiH. Stat u njegove cipele značilo bi da mi direktno idemo štetiti Hrvatima u BiH. Jedan dio njih misli da on čini dobro, evo im sada rezultata njegove politike. Mi se s nikim ne prepucavamo. On se prepucava sa svima, novinarima, komentatorima, predstavnicima manjina", rekao je Plenković.

'Neće biti prijevremenih izbora'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Imotskog u Pučkom otvorenom učilištu. Uz predsjednika Vlade je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

"U programu Vlade u drugom mandatu posebno smo stavili u fokus novi okvir Dalmatinska Zagora - Lika - Gorski Kotar - Banovina, koji su bili ratom opustošeni krajevi ili brdska područja gdje imamo velikih demografskih deficita. Ta područja traže dodatni poticaj Vlade, pomagat ćemo vam da osmislite projekte za zadržavanje ljudi i otvaranje novih radnih mjesta", rekao je Plenković.

"Znamo i svjesni smo što je uloga države i Vlade, ona je nezamjenjiva i jedinstvena u krizi. Na tragu te politike, vidim ljudi komentiraju što se od svugdje pojavljujemo, to nije priprema za prijevremene izbore, neće ih biti", rekao je Plenković.

"Vidim neki šušur i komentatore koji nemaju veze s vezom. Najzanimljviji su ovi koji misle da ako sam otišao u Istru, da vidimo pitanje rješavanja vode ili u Uljanik, opću bolnicu u Puli za koju je država samo u mom mandatu dala 870 milijuna kuna, i posjetiti Infobip, kad mi to odradimo u jednome danu, onda im je to čudno i misle da su izbori. To nisu izbori, to je normalan intenzitet. Nema izbora. Još da šest godina budem premijer ljudi me neće skužit. Koji je motiv da idemo u izbore?", rekao je Plenković te dodao da je "godina isporuke" tu, aludirajući na uvođenje eura, ulazak u Schengen, otvaranje Pelješkog mosta.

O preporukama štednje

"Najbolje da ona sve što stižem da idem pješke", kratko je komentirao Plenković nezadovoljstvo građana mjerama i njihove komentare o "raspiništvu" vladajućih.