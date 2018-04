VLADA O INTERPELACIJI O ISTANBULSKOJ KONVENCIJI: Pratite sjednicu uživo od 9 sati

Na dnevnom redu sjednice Vlade su Interpelacija o radu Vlade RH po pitanju ratifikacije Istanbulske konvencije.

Premijer i ministri raspravljat će o prijedlogu izvješća Vlade u vezi s interpelacijom 21 saborskog zastupnika o radu Vlade po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Uz to, na dnevnom redu je još nekoliko točak poput Nacrta prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu (EU) s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Također, Vlada bi danas trebala donijeti i odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Premijer Plenković se u uvodnom govoru osvrnuo na dobre turističke rezultate.

‘Izvrsni rezultati su bili za Uskrs, a posebno je bitno da raste broj noćenja domaćih gostiju. To je indikator gospodarskih prilika i standarda u RH i možemo biti izrazito zadovoljni. Preliminarni podaci HNB-a kažu da je u 2017. godini bili 11 milijardi prihoda od turizma’, kaže Plenković.

PVRH @AndrejPlenkovic: Dobro je da imamo porast domaćih gostiju. Možemo biti izrazito zadovoljni i pripremati se za još jednu kvalitetnu i uspješnu sezonu. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 5, 2018

PVRH @AndrejPlenkovic: Posjetio sam Grad Hvar i gradonačelnika Novaka s kojim smo dogovorili da u vrijeme Dana hrvatskoga turizma u listopadu ove godine održimo sjednicu #VladaRH na Hvaru koju ćemo, osim turizma, posvetiti i razvoju hrvatskih otoka. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 5, 2018

Posebno je važna, kaže Plenković, kriza u Slavonskom Brodu.

‘Nakon svih potrebnih obavijesti koje smo dobili, uz angažman službi i resora, inspekcija, Hrvatskih voda, Crvenog križa i grada, u subotu smo tamo bili i razgovarali sa stožerom. U međuvremenu su napravljene sve potrebne radnje koje se tiču javnog zdravstva. Uzorkovanje traje, ispituju se podaci. Moramo se osloniti u cjelosti na mišljenje struke jer je sigurnost i zdravlje sugrađana najbitnija. Ovi rezultati koje dobivamo pokazuju da je situacija s vodom dobra i da je onečišćenje u okvirima, da ga nema ili da je ispod rizičnih razina, no mudrost nam nalaže da još koji dan vidimo da je to tako. Apeliram na strpljenje svih građana u Slavonskom Brodu i okolnim općinama. Voda je mogla biti korištena za higijenu, ali ne za kuhanje i piće. Država je reagirala promptno. Dostavili smo 16 cisterni, 61 spremnik, 600 tisuća litara vode u bocama. Vopdu ćemo dostavljati dokle god bude trebalo u ovakvoj situaciji. Žao nam je da se ovo dogodilo. Vodi se istraga o tome zbog čega je došlo do onečišćenja, je li to zbog curenja iz produktovoda kompanije Crodux. Ciljevi su tu bili dobronamjerni, ali napravit će se temeljita istraga i vidjeti je li zagađenje povezano s tim. Tu bih prepustio nadležnim službama da donesu zaključke, provedu sve radnje i da na temelju činjenica vidimo što se zaista dogodilo, a u međuvremenu ćemo vidjeti što će Zavod za javno zdravstvo peporučiti kao ispravno postupanje. U ovom se procesu vrlo brzo operativno dogovorilo spajanje na vodocrpilište Sikirevci, i to će biti završeno u najkraćem roku pa će neovisno o ovome doći do opskrbe vodom iz alternativnog vodocrpilišta’, rekao je Plenković i dodao da je ovo uzrokovalo krizu i otežalo život građanima Slavonskog Broda.

‘Nadležne službe nam moraju dati procjenu kada se građanima može preporučiti voda za piće, premda je prema sadašnjim indikatorima, čini se, i danas to slučaj’, kaže Plenković.

Osvrnuo se na pdoatke Eurostata. Kaže da je stopa nezaposlenosti smanjena. Broj nezaposlenih je smanjen za 46.000 ljudi na godišnjoj razini. Plenković je najavio i nastavak mjera za poticanje zapošljavanja.

‘Nadam se da ćemo tako i nastaviti’, dodao je premijer.

Idući tjedan počinje nova sjednica Hrvatskog sabora, koja će početi u srijedu aktualnim prijepodnevom, dok će se sjednica Vlade održati ranije, u utorak.

Vlada je počela rad po točkama dnevnog reda.