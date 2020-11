VLADA NUDI OVA TRI RJEŠENJA ZA KRIZU: ‘Svi kojima su prihodi pali više od 70 posto kvalificiraju se’; Poduzetnik: ‘Mogu reći da se bojim’

Ministar financija Zdravko Marić otkrio je kako će nove gospodarske mjere obuhvaćati već poznatu odredbu o 4000 kuna za očuvanje radnih mjesta, veću usmjerenost ka COVID-kreditima za koje je osigurano 1,3 milijarde kuna, ali i kompenzaciju u vidu pokrivanja dijela ili svih fiksnih troškova

Još jedan sastanak ministara iz resora gospodarstva s predstavnicima poduzetnika održan je u ponedjeljak uoči sjednice Vlade na kojoj bi trebale biti obznanjene nove mjere za najpogođenije sektore gospodarstva. Tema je bila obeštećenje svih onih čiji su poslovi obustavljeni zatvaranjem, a ministar financija Zdravko Marić nakon sastanka je poručio kako će dodatno problematizirati COVID-kredite i nastojati ubrzati procedure njihova dobivanja. Dodao je kako je u tu svrhu na raspolaganju 1,3 milijarde kuna.

“S jedne strane su one već poznate mjere za očuvanje radnih mjesta, a to je 4000 kuna po zaposleniku. S druge strane jedna tema koja je otvorena u doba proljeća, to su tzv. covid-krediti. Treći dio je da bismo išli u kompenzaciju i pokrivanje ili dijela ili u potpunosti fiksnih troškova – komunalija. Uključujući i neke dodatne – plaća se HRT pristojba, spomenička renta, plaća se ZAMP-u. Gledat će se pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svi oni koji ostvare pad prihoda veći od 70 posto da se kvalificiraju. Nakon 60 posto pada ići će određeno stupnjevanje koliki postotak fiksnih troškova će se pokrivati. Taj dio će se komunicirati putem porezne uprave, putem sustava e-porezna. Plaćanje će ići po dokazanima fakturama za fiksne troškove putem Zavoda za zapošljavanje. Mi smo od prvog dana govorili o tome da su ovo razgovori i nadamo se dogovoru. Mislim da se svi slažemo da COVID nije nešto zbog čega možemo u nekoga uperiti prstom. Okolnosti su vrlo specifične. Taj cijeli dijalog je bio usmjeren da se jasno pokaže i dokaže da nitko ne okreće leđa. Ključni prioritet i cilj su očuvanje radnih mjesta”, objasnio je Marić za N1.

PDV ostaje na dosadašnjem iznosu

Poduzetnici su uz obeštećenje od Vlade zatražili i smanjenje stope PDV-a za ugostiteljsku djelatnost na 13 posto. No, čini se da barem zasad od toga neće biti ništa.

“Što se tiče snižene stope PDV-a, ta tema je raspravljana, fokus ovih mjera je očuvanje radnih mjesta. Mi moramo biti spremni na sve izazove koji su pred nama. Fokusiramo se na mjere. Cijelo ove vrijeme činimo porezno rasterećenje od dijela izravnih pa dijela neizravnih. Nije kao takvo tema ovih mjera”, kazao je Marić.

Poduzetnici vidno nezadovoljni

Nekoliko stotina zagrebačkih poduzetnika je za vrijeme sastanka održalo miran prosvjed u kojem su s lampašima u rukama u koloni od Trga bana Jelačića stigli do Ministarstva financija. Ondje su ih simbolično upalili kako bi upozorili na svoj težak položaj. Sastanak za njih nije protekao dobro.

“Više smo potreseni nego zadovoljni današnjim razgovorom. Iako epidemiološka situacija možda nije jasna, ekonomska je vrlo jasna. Postoji razlog zašto smo na dnu EU-a, tamo ćemo i ostati. Mjere koje su donesene su minimum minimuma da se ugasi medijski požar, ali bojim se da su one rezultat PR akcije. Vjera u bolje sutra nije postignuta. Mjere idu isključivo za radna mjesta koja su ugrožena zatvaranjem, a ne za ona koja su ugrožena nedostatkom ekonomske aktivnosti. Kao ugostitelj i poduzetnik mogu reći da se bojim. Spontano okupljanje ispred Ministarstva financija govori puno o našim razmišljanjima i atmosferi, bez neke budućnosti i vjere u bolje sutra ne znamo ima li smisla posuditi covid kredite. Sljedeća godina neće biti bolja od ove. Zadužiti se da bismo se i dalje zakopavali je nešto što se od nas ne bi smjelo očekivati. Čuli smo lijepu priču o solidarnosti. Vidio sam karikaturu koja pokazuje ljude na brodu sa sigurnim plaćama kako uzvikuju solidarnost nama koji se utapamo. Mislim da je takva priča o solidarnosti nekorektna. Struke koje su sad zatvorene su dobile pomoć, ali ostale struke danas nisu puno, osim toga što će se potpore za radna mjesta gledati iz mjeseca u mjesec. Smatram da je to minimum minimuma i ono što je nužno da se umiri PR”, rekao je za N1 poduzetnik Vedran Jakominić.

