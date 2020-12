VLADA NESPREMNA NA SURADNJU S OPORBOM I STRUKOM U KORONA KRIZI? Benčić: ‘Vlada stihijski odgovara na probleme’

Netransparentnost u radu Vlade i Stožera, kašnjenje s odlukama i nespremnost na suradnju s oporbom i strukom – kritike su i lijeve i desne oporbe u raspravi o interpelaciji o radu Vlade u korona-krizi

Uoči rasprave o interpelaciji o radu Vlade u korona-krizi, i lijeva i desna oporba koja ju je zajednički pokrenula, kritizirala je netransparentnost u radu Vlade i Stožera, kašnjenje s odlukama i nespremnost na suradnju s oporbom i strukom. Najodgovornijim za krizu označili su premijera Plenkovića. SDP-ova zastupnica Andreja Marić naglasila je da se svi u oporbi slažu da postoje problemi u zdravstvenom sustavu o kojima treba progovoriti. “U početku smo davali potpunu podršku radu Stožera i Vlade u borbi protiv pandemije jer nikome nije bilo lako donositi odluke u novoj pošasti, međutim, sada, nakon devet mjeseci smatramo da je potrebno govoriti o svim problemima s kojima se susreću zdravstveni sustav i cijela Hrvatska zbog korona-krize”, izjavila je Marić.

Traže da Vlada i Stožer priznaju greške i prihvaćaju savjete oporbe i struke

Tražimo da Vlada i Stožer obrazlažu svoje odluke pred Saborom, da podnose izvješća o dosadašnjem radu, da priznaju greške i prihvaćaju savjete oporbe i struke koje do sada nisu prihvaćali, istaknula je te dodala kako je interpelacija put da se pred Saborom i javnošću progovori o svim problemima koji su isplivali na površinu: od financiranja, kadrovskih problema i problema s opremom do dugova veledrogerijama. Traže i da Vlada obrazlaže svoj i rad Stožera Saboru jednom mjesečno i podnese izvješće o dosadašnjem radu unutar 15 dana. “Smatramo da je potrebno masovnije antigensko i PCR testiranje, online škola za više osnovnoškolce, srednjoškolce i fakultete, a treba i izolirati oboljele i osigurati rad od kuće gdje god je to moguće”, poručila je Marić.

Vrkljan: Odluke Stožera su ili krive ili zakašnjele

Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta ocijenio da je Stožer sve napravio ili sa zakašnjenjem ili je donosio krive odluke. “Još prije mjesec dana sam govorio da će u Hrvatskoj uskoro biti tisuću umrlih i svi su mi govorili kako to mogu reći. A sada kažem da će Hrvatska, prema nekim svjetskim izračunima, na proljeće vjerojatno doći do brojke od preko sedam tisuća umrlih”, ustvrdio je. Dodao je da su primjerice u Njemačkoj iskoristili ljetno vrijeme za edukaciju pacijenata, pučanstva i medicinskog osoblja, a mi ništa od toga nismo napravili nego smo “otišli na ljetovanje”. “Posljedica toga je da danas imamo strašnu brojku od skoro 90 posto umrlih onih koji su priključeni na respirator”, istaknuo je napomenuvši da je u KB Dubrava taj postotak preko 70 posto.

Vrkljan tvrdi da Hrvatska ima 800 respiratora, ali da nema više od 30-ak liječnika sposobnih da pacijenta spoji na respirator i da ga kvalitetno prati. “Sve je to posljedica spavanja preko ljeta”, upozorio je Vrkljan uz ocjenu da su se “Stožer i Znanstveni savjet raspali”. Po njemu, jedino rješenje je duboka isprika narodu, priznati koliko je grešaka napravljeno i pokušati se resetirati te cijeli zdravstveni sustav staviti u funkciju. U ovoj godini imamo za 30 posto manje dijagnosticiranih malignih bolesti kao posljedicu nepristupačnosti zdravstvenog sustava i inficiranosti svih naših bolnica covidom, rekao je. Zatražio je i da Vlada i Stožer podnose Saboru izvješće – jednom tjedno.

Benčić: Vlada ne upravlja krizom nego stihijski odgovara na probleme

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka ocijenila je da Vlada ne upravlja ovom krizom nego stihijski odgovara na probleme i na sve goru epidemiološku situaciju. Razlog zašto smo se pridružili zahtjevu je taj što smo mi još u listopadu tražili da se promijeni model upravljanja krizom, da se postavi tzv. semafor koji bi jasno indicirao u kojem trenutku se prelazi na koje mjere te da se razdvoji unutar Stožera epidemiološka struka i njihove preporuke od onog što je konačna odluka Vlade ili Sabora u primjeni mjera, kako bi točno znali koja je odgovornost znanstvenog dijela, a koja političara, pojasnila je.

Dodala je i da su tražili da se sve mjere koje ograničavaju slobode građana, donose po članku 17. Ustava, odnosno dvotrećinskom većinom u Saboru te da je jedna od najvažnijih stvari koju su tražili da se uloži više u zdravstveni sustav i njegove otpornosti na ovu krizu i povećaju plaće medicinskom osoblju. “Nikada nije odgovoreno na pitanje tko točno je u hijerarhiji krajnje odgovoran za neupravljanje krizom, ministar Beroš ili premijer Plenković, koji bi po nama trebao biti jer on u konačnici donosi sve odluke. Umjesto da se skriva iza Stožera, smatramo da treba deklarirati da je on taj koji donosi odluke, koje su političke naravi jer drugačije ne mogu biti, ali da onda za njih snosi odgovornost”, rekla je Benčić. Upravo zato, dodala je, nismo htjeli pojedinačnu odgovornost Vilija Beroša jer znamo da se ne radi o njemu. “Odgovornost je na premijeru Plenkoviću”, zaključila je.

Orešković: Nismo se dovoljno pripremili za borbu s koronavirusom

Dalija Orešković iz Centra upozorila je da se nismo dovoljno pripremili za borbu s koronavirusom i nije se se poduzelo dovoljno iako su postojale informacije da bi na jesen mogao doći novi vala i porast broja oboljelih. Dodala je i da se kompletan zdravstveni sustav nije pripremio na reorganiziranje i dostupnost drugih zdravstvenih usluga, što dokazuje rast lista čekanja, otkazivanja operacija, a preventivne kontrole se ne obavljaju, a to će za godinu, dvije dovesti do porasta oboljelih. “Stožer se politizirao i donosili su politikantske odluke i sada se to prebija preko leđa građana. Mi smo zato tražili, bez fige u džepu, konsenzus jer bi vladajućima tad bilo lakše donositi odluke i skinuli bi sa sebe dio tereta. Tražili da se Stožer raspusti i da se nadogradi, proširi s članovima oporbe i brojnim stručnjacima, koji nemaju iskaznicu HDZ-a i da u njegovu radu sudjeluje i predsjednik države”, zaključila je Orešković.

