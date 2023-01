Državni inspektorat nastavit će nadzirati cijene radi zaštite potrošača, kazala je u petak na sjednici Vlade pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić, a nastavak nadzora najavili su i porezna i carinska uprava. Prema podacima koje je iznijela, tržišna i turistička inspekcija su od 7. do 11. siječnja obavile ukupno 696 nadzora, pri čemu je u njih 178 utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca lani, a 103 inspekcijska nadzora još su u tijeku.

U 30 posto obavljenih inspekcijskih nadzora, izuzevši nadzore u kojima se činjenice još uvijek utvrđuju, utvrđeno je neopravdano povećanje cijena.

U 398 nadzora 51 slučaj neopravdanog poskupljenja

Tržišna inspekcija je obavila 398 nadzora, a utvrđen je 51 slučaj nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, od čega 29 slučajeva u uslužnim djelatnostima, 14 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te osam u ostaloj trgovini na malo.

Filipović-Grčić je bitnim istaknula da je više od 70 posto poslovnih subjekata tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do njegova okončanja, vratilo cijene kao što su bile 31. prosinca lani.

Navela je i kako je po preliminarnim podacima utvrđeno za frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno neopravdano povećanje cijena do 20 posto, dok su u pojedinim inspekcijskih nadzorima utvrđena povećanja i do 50 posto cijena pojedinih usluga.

Prosječna poskupljenja do 15 posto

Što se tiče trgovine na malo, preliminarni podaci pokazuju prosječno povećanje cijena kontroliranih proizvoda do 13 posto – primjerice pileće meso, pureće meso, dimljena pečenica, voda, sok, jaja. U pekarnicama je zabilježeno povećanje cijena kruha i ostalih proizvoda do 15 posto, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje cijena pojedinih pekarskih proizvoda od 20 do 30 posto.

Turistički inspektori su obavili 298 inspekcijskih nadzora te su u 127 nadzora (42,6 posto) utvrdili da su ugostitelji nakon 31. prosinca 2022. od 1. siječnja 2023. neopravdano povećali cijenu ugostiteljske usluge, od 0,5 do 15 posto, a iznimno u pojedinim slučajevima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga čak do 43 posto.

Filipović-Grčić je istaknula kako sada slijedi poduzimanje upravnih i prekršajnih mjera, a visina kazne je propisana do 26.544,56 eura za pravnu osobu, dok je za fizičku osobu – trgovca najviša propisna kazna do 1990,84 eura.

Olakotne i otegotne okolnosti

Onima koji su tijekom nadzora vratili cijene svojih proizvoda to će im se uzeti kao olakotna okolnost pri odmjeravanju visine novčane kazne. No nasuprot tomu, svi oni poslovni subjekti koji nisu postupili po zaključku Vlade, odnosno koji su neopravdano povećali cijene, to će im se uzeti kao otegotna okolnost.

Filipović-Grčić je poručila kako će inspekcije Državnog inspektorata i dalje, svaka u dijelu svoje nadležnosti, nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore.

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša je izvijestio da je ta institucija nadzorne aktivnosti započela 9. siječnja, do sada je provela 163 ciljana nadzora na temelju dojava građana, a u dvije trećine slučajeva su utvrđene nepravilnosti. Kada je riječ o planovima za buduća postupanja, tjedno bi trebalo biti minimalno 250 nadzora, uz sudjelovanje minimalno 100 inspektora, rekao je Kutleša.

Neopravdano porasle cijene cigareta

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović je istaknuo da je ta institucija svoje aktivnosti prioritetno usmjerila na pojačani nadzor subjekata koji podliježu primjeni carinskog i trošarinskog zakonodavstva. Pritom, u prvom redu je provedena detaljna analiza cijena duhanskih prerađevina i naftnih derivata.

Analizom cjelokupnog hrvatskog tržišta duhanskih proizvoda i prerađevina, više od 250 pojedinačnih proizvoda, generalno se može zaključiti da su cijene cigareta, koje su daleko najznačajniji duhanski proizvod, neopravdano porasle, u prosjeku 1,17 posto. Nadalje, cijene sitno rezanog duhana prosječno su neopravdano porasle za 0,72 posto, a cijene grijanih duhanskih proizvoda za 1,30 posto.

“Iako se na prvi pogled može zaključiti da se radi o ne tako značajnom rastu cijena duhanskih prerađevina, treba naglasiti da se radi o rastu koji je neopravdan i prije svega uvjetovan neopravdanim zaokruživanjem cijena”, istaknuo je Demirović.

U završnoj fazi nadzor cijena naftnih derivata

Tijekom dana će se održati i sastanak s predstavnicima tog sektora kojima će se predstaviti rezultati analize, a Demirović je rekao da sve upućuje da će sami poslovni subjekti korigirati cijene.

Također, izvijestio je Demirović, u završnoj je fazi i provedba nadzora kretanja cijena naftnih derivata, a preliminarno se može utvrditi da je i tu, tijekom prvih dana uvođenja eura, došlo do slučajeva neopravdanog podizanja cijena.

S ciljem zaštite potrošača i provedbe zaključka Vlade, od 1. siječnja Carinska uprava je započela provedbu i 50 nadzornih postupaka, različitog stupnja kompleksnosti, koji ne uključuju nadzor tržišta duhanskih prerađevina i naftnih derivata, naveo je Demirović.