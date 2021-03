VLADA NAJAVILA IZMJENE ZAKONA: Popis stanovništva odgađa se za jesen zbog pandemije

Referentni trenutak Popisa je stanje na dan 31. kolovoza, umjesto na dan 31. ožujka

Popis stanovništva koji je bio planiran za travanj i svibanj bit će odgođen zbog epidemiološke situacije te bi se kroz dvije faze trebao provesti od 13. rujna do 17. listopada, predlaže Vlada izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj 2021. godine.

U prvoj fazi popis bi se provodio samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a u drugoj će to obaviti popisivači na terenu, i to putem osobnog intervjua sa stanovništvom i s pomoću elektroničkih uređaja, pri čemu bi obavili i kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi popisa.

Prema izmjenama Zakona, koje je Vlada sa sjednice u četvrtak uputila u hitnu saborsku proceduru, popis samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani provodio bi se od 13. rujna do 26. rujna, umjesto od 1. travnja do 10. travnja. Popis, osobnim intervjuom koji obavlja popisivač provodio bi se od 27. rujna do 17. listopada, umjesto od 16. travnja do 7. svibnja.

Logična odluka

Referentni trenutak Popisa je stanje na dan 31. kolovoza, umjesto na dan 31. ožujka. U slučaju nemogućnosti provođenja popisa u utvrđenim rokovima uslijed pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrdit će Vlada RH posebnom odlukom koja će biti objavljena u Narodnim novinama.

“Kako je epidemiološka situacija zbog epidemije bolesti covid-19 još uvijek nepovoljna, a s obzirom na to da se popis provodi na punom obuhvatu stanovništva, potrebno je voditi računa potpunoj suradnji u i uzajamnom povjerenju stanovništva i sudionika opisivanja što je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji itekako otežano”, rekla je glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković obrazlažući razloge izmjene Zakona.

To je logična odluka, s obzirom na epidemiološke okolnosti, istaknuo je i premijer Andrej Plenković.

Izmjene Zakona o volonterstvu

U saborsku proceduru Vlada je uputila i izmjene i dopune Zakona o volonterstvu (EU) kojima se definira rad volonterskih centara kao i način njihova financiranja, a među inim, regulira se i pojam volontiranja poslovnog subjekta budući da u brojnim tvrtkama u Hrvatskoj postoji razvijen sustav volontiranja poslovnog sektora.

Regulira se i pojam koordinatora volontera koji u organizacijama imaju značajnu ulogu za učinkovito upravljanje volonterskim programom, a članovima Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva mandat se produžuje s dvije na četiri godine.

Također, ne dopušta se volontiranje u trajanju duljem od 38 sati tjedno u razdoblju duljem od tri mjeseca bez prekida od najmanje tri mjeseca, kao ni dugotrajno ili kontinuirano izvršavanje volonterskih poslova koji bi inače predstavljali naplatne ugovorne odnose.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović objasnio je da se područje volonterstva iznimno brzo razvija te trenutno važeći zakon u pojedinim dijelovima otežava provedbu novih inicijativa u volontiranju. Predloženim izmjenama, dodao je, zakon se usklađuje s trenutnim stanjem na području volonterstva te se uklanjaju postojeće prepreke odnosno nejasnoće vezane uz njegovu primjenu.

