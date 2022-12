Hrvatska vlada je na sjednici u četvrtak pozdravila jednoglasnu odluku svih članica Europske unije o prijemu Hrvatske u šengenski prostor 1. siječnja 2023., te istaknula da je ona "predanim" radom ispunila kriterije za članstvo koje će donijeti niz prednosti građanima i gospodarstvu, a četvrtak navečer se premijer Andrej Plenković obradio javnosti i zahvalio se članicama Schengena na jednoglasnoj podršci Hrvatskoj.

'Nijedna država članice nije imala nikakve rezerve prema Hrvatskoj'

"U proteklih 6 godina radili smo predano na svim reforma, ispunili smo 281 preporuku. Ovo je velika godina isporuke: Pelješki most, europodručje, zamjena kune eurom i sada Schengen", kazao je premijer.

Osvrnuo se i na izjavu Slovenije i odgovor Hrvatske. “Spremni smo razgovarati sa Slovenijom o razgraničenju u duhu dobrosusjedstva i zahvaljujemo Sloveniji na potpori", kazao je.

"Niti jedna država članice nije imala nikakve rezerve prema Hrvatskoj. Nitko ni danas nije imao problema s Hrvatskom. Prvi smo koji smo napravili nezavisni mehanizam za provjeravanje i gledanje kontrola na granici”, dodao je Plenković.

Osvrnuo se i na izjave zastupnika Zurovca

Premijer se osvrnuo i na pad MiG-a: "Oba pilota se osjećaju bolje. Što se tiče istrage, nemam novih informacija."

Plenković je komentirao i glasanje o obuci ukrajinskih vojnika. “Mislim da bi se trebali bojati oni koji ne budu za sudjelovanje Hrvatske u misije EU-a, to će biti njihov pečat", dodao je.

Osvrnuo se i na izjave zastupnika Zurovca. “Netko na Zurovca radio pritisak? Ako je to tako onda ja ima veliki komunikacijski upit u to što on percipira kao pritisak. Zurovac je meni poslao poruku prije par dana, kaže on ovako, malo je indiskretno, ali moram ovako da otklonimo, on će mi oprostiti, citiram: Poštovanje, volio bih da popijemo kavu i porazgovaramo oko obuke vojnika, mogu se prilagoditi oko termina i doći do Vlade s obzirom da siugurtno imate više obveza.

Ja kažem da sam na putu i da mogu najranije danas, u četvrtak, ali da sam zadužio Bačića da porazgovara sa svim klubovima. Dakle, niti sam ja niti je Branko radio pritisak”, rekao je Plenković.

'Članstvo će donijeti niz prednosti za hrvatske građane'

Na zatvorenoj sjednici usvojeno je stajalište pripremljeno za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. To Vijeće odlučuje o punoj primjeni odredaba šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj, stoji u tekstu vladina priopćenja.

"Pozdravljamo jednoglasnu odluku svih članica, kojom je potvrđeno članstvo Hrvatske u šengenskom prostoru s 1. siječnja 2023.", stoji u priopćenju objavljenom nakon sjednice.

Vlada je "predano radila" i "ispunila sve potrebne kriterije" kako bi Hrvatska bila spremna biti dijelom prostora Europske unije bez unutarnjih graničnih kontrola.

"To su prepoznale i sve europske institucije koje su Hrvatskoj dale pozitivnu ocjenu", navodi vlada.

"Članstvo će donijeti niz prednosti za hrvatske građane i gospodarstvo, posebice u pogledu slobode kretanja i prelaska granica, bržeg i lakšeg protoka roba i usluga te daljnjeg rasta turističkog prometa", napominje se u priopćenju.

Na sjednici je usvojena i izjava Hrvatske kojom je odgovoreno na jednostranu izjavu Slovenije.

Slovenija je ranije u četvrtak u Bruxellesu podržala ulazak Hrvatske u Schengen i priložila izjavu u kojoj stoji da je arbitražom konačno određena međusobna granica, a na tu je Izjavu Hrvatska odmah odgovorila svojom Izjavom da se granica tek treba odrediti.

Slovenija u svojoj izjavi piše da su i kopnena i morska granica određene arbitražnom odlukom od 29. srpnja 2017. godine i da je ona "konačna i obvezujuća”.

Hrvatska u svojoj Izjavi piše da je izašla iz arbitražnog postupka 29. srpnja 2015. "zbog bitnih povreda Ugovora o arbitraži" te ističe da je trajno spremna za nastavak bilateralnog dijaloga kako bi se pronašlo zajedničko rješenje.

Izjave obiju susjednih država ušle su u zapisnik sastanka Vijeća EU-a na kojem je u četvrtak potvrđen ulazak Hrvatske u Schengen 1. siječnja 2023.