Premijer Andrej Plenković otvorio je u četvrtak još jednu sjednicu Vlade. Uvodno se osvrnuo na optužnicu protiv hrvatskih pilota, kazavši da će sve zamolnice iz Srbije Vlada odbiti.

“Zakon kojim je Srbija uspostavila kvazinadležnost za države na području bivše SFRJ, za nas je neprihvatljiv”, kazao je.

Podsjetio je da je 2018. uspostavljeno Povjerenstvo za rješenje nadežnosti procesuiranja ratnih zločina. "Imali su tri sastanka i unatoč inicijativama Hrvatske za nastavkom rada, došlo je do toga da Srbija nije pokazala interes za ovu temu. Imamo mehanizme za zaštitu hrvatskih pilota", dodao je.

"Procesiuranje ratnih zločina – da, neovisno o nacionalnosti žrtve i počinitelja, ali ne u dnevnopolitičke svrhe, ne temeljem ovakvog zakona i ne od strane onih koji odbijaju svaki oblik suradnje o ovoj temi. To je poruka Srbiji koja se još nije suočila sa svojom odgovornošću u vezi ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Ovo nije politika suradnje rješavanja problema, već provokacije. Obavili smo razgovore s pilotima i što se tiče njih i nas, stvari su jasne", kazao je premijer.

'Ne znam koji je cilj ovakve sankcije'

Komentirao je i američke sankcije protiv Marinka Čavare. "Izrazili smo neslaganje i stav da je riječ o pogrešnoj političkoj odluci i poruci prema legitimnom predstavniku hrvatskog naroda. Dovodi se u pitanje odluka Ministarstva financija budući da on nema ni imovine ni ništa u SAD-u. Ne znam koji je cilj ovakve sankcije. SAD je hrvatski partner i saveznik, ali postoje situacije u kojima imamo različite stavove i to smo jasno prenijeli. Dobro je da je State Department jučer jasno rekao da je BiH država s tri konstitutivna naroda i vjerujem da će se to pitanje razjasniti", rekao je Plenković.

Kazao je i da su donijeli dvije uredbe što se tiče cijena benzina te da su predstavili izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju da se korisnicima obiteljskih mirovina omogući pravedniji izračun.