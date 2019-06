VLADA LI U SDP-U JEDINSTVO OKO MILANOVIĆA? Netko je oklijevao u podizanju ruke, a netko nije ni došao na sjednicu

Malu sumnju je ipak izazvao nedolazak na Predsjedništvo Zlatka Komadine i Romane Jerković iz Rijeke

Iz svih izjava koje su se u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva SDP-a mogle čuti, dojam je da u stranci vlada jedinstvo. Jutarnji neslužbeno doznaje da su svi uzeli riječ na sjednici te da su svi članovi izrazili podršku kandidaturi Zorana Milanovića za predsjednika države. Bilo je i rezervi, pa je tako politički tajnik SDP-a Davorko Vidović navodno nevoljko dao potporu svom bivšem šefu u utrci za Pantovčak.

Vidović mu navodno zamjera što je na Facebooku Zorana Milanovića objavljena poruka sa sloganom “Predsjednik s karakterom” i to još dok je Predsjedništvo zasjedalo. Shvatio je to kao Milanovićevo samovoljno ponašanje i nepristojan čin, jer nije pričekao da Predsjedništvo završi sjednicu i donese službenu odluku. No, čini se kako je ipak riječ o nesporazumu između Davora Bernardića i Milanovića.

Naime, objavu na Facebooku su dogovorila njih dvojica, s time što je Bernardić Milanoviću rekao da će Predsjedništvo trajati pola sata, a trajalo je puno dulje.

Riječani sabotiraju?

Zanimljivo je da sjednici nisu prisustvovali Riječani Zlatko Komadina i Romana Jerković. Komadina se jučer nije javljao na telefon, pa je bilo nemoguće saznati koji su razlozi nedolaska. U SDP-u to tumače kao izbjegavanje situacije u kojoj bi trebao podržati Milanovića, a nije se želio niti suprotstaviti tomu

Na konferenciji za medije Milanović nije objavio tko će biti u njegovom izbornom stožeru, no s njim su došli glasnogovornik njegove Vlade Nikola Jelić i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, a oni će, uz Ivana Račana, svakako biti dio tima.