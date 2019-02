VLADA KRPA RUPE U ZAKONU: Uvodi se promjena za kupce POS-ovih stanova. Ako prekršite odredbu, sjest će vam prisilna naplata. I to nije sve…

S obzirom na to da Ustav štiti da se nove zakonske odredbe primjene na već sklopljene ugovore, vlasnici POS-ovih stanovima moći će i dalje raditi s njima što žele

Kako bi stali na kraj pretprodaji povoljnih stanova iz programa POS-a, Ministarstvo graditeljstva će vrlo brzo uputiti zakonske izmjene zakona u proceduru. Nove izmjene zakona uključivat će odredbu prema kojoj će budući ugovori o kupoprodaji stanova u sklopu programa POS morati sadržavati zabranu davanja u najam ili prodaju stana sve dok kupac prethodno ne otplati preostali iznos dugovanja, s kamatom na javna sredstva za razdoblje prekida otplate, piše Večernji list.

Prisilna naplata

Ukoliko netko unatoč zabrani odluči ipak iznajmiti ili prodati POS-ov stan, reagirat će Agencija za promet nekretnina (APN), koja će o svemu obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. Osim prisilne naplate, kupac će APN-u morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora.

To bi značilo da bi se država naplatila od kupaca sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam. Država bi na taj način destimulirala one koji su se odlučili na prodaju stanova kalkulirajući s potencijalno nižim vrijednostima nekretnine u trenutku prodaje.

S obzirom na to da Ustav štiti da se nove zakonske odredbe primjene na već sklopljene ugovore, vlasnici POS-ovih stanovima moći će i dalje raditi s njima što žele. Međutim, Ministarstvo je najavilo da će svi novi ugovori, bez obzira na to što planirani zakon još nije donesen, sadržavati klauzule po kojima se takvi stanovi neće smjeti prodavati niti davati u najam.

Promjena svrhe

Program POS-a osmišljen je kao poticanje gradnje na tržištu, a kako su se pri sastavljanju lista prioriteta koristili socijalni kriteriji POS u praksi bio provođen kao program rješavanja stambenog pitanja građana koji teško mogu do stana.

Kako bi se dodatno naglasilo, nove zakonske izmjene uključivat će i promjenu svrhe programa, pa će se u zakonu navesti kako POS “pomaže u rješavanju stambenih pitanja građana gradnjom i prodajom stanova na tržištu”.

Informacije o tome koliko je POS stanova pretprodano ili iznajmljeno Ministarstvo graditeljstva nema, međutim vjeruju da je takvih slučajeva znatno manje nego što bi se moglo činiti po broju novinskih tekstova o toj temi, piše Večernji list.

