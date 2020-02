VLADA JE VEĆ TADA ZNALA: ‘Još kad je Kujundžić odlazio, znalo se da bi moglo doći do ozbiljnije situacije s koronavirusom’

‘Znali smo tad već da je to situacija’

Koronavirus pokucao je na vrata Hrvatske, a dok stanovnici paničare pa mahnito kupuju medicinske maske i zalihe hrane, vladajući smiruju strasti. U emisiji Novi dan na N1 gostovao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka-Petešić koji je pojasnio kako su državni vrh i nadležna ministarstva reagirali na pojavu “korone” u Europi i Hrvatskoj. Kazao je još i kako bi se trebali postaviti u ovoj situaciji.

“To je novi fenomen koji se pojavio prije nekoliko tjedana u Europi. Italija je najviše pogođena. Mislim da oni sad intenziviraju sve aktivnosti, uključivši i informiranje. Mi smo jako brzo krenuli u pripreme i rano prepoznali potencijalnu opasnost situacije. Negdje je 7. siječnja u Kini identificiran početak epidemije, Wuhan je 23. siječnja stavljen u karantetnu, a mi smo istog dana objavili letke na tri jezika (hrvatskom, engleskom, kineskom) kako postupiti u slučaju epidemije virusa. Sutradan 24. siječnja podigli smo mjere sigurnosti u zračnim i pomorskim lukama. 28. siječnja, tri dana prije nego je WHO proglasila međunarodnu javnozdravstvenu situaciju, mi smo na razini EU, kao država koja predsjedava, pokrenuli integrirani politički odgovor na krize. Čim je WHO proglasila stanje, mi smo sutradan aktivirali stožer Ministarstva zdravstva, podigli razinu pripravnosti i poduzeli čitav niz mjera da sustav jača”, rekao je Frka-Petešić na N1.

‘Kada je Kujudnžić odlazio znalo se da bi moglo doći do ozbiljnije situacije s koronavirusom’

Frka-Petešić se osvrnuo i na odlazak bivšeg ministra zdravstva Milana Kujundžića pa rekao da se još tada znalo da bi moglo doći s ozbiljnije situacije s virusom i da se na tome trebao biti fokus.

“Znali smo tad već da je to situacija. Beroš je preuzeo koncem siječnja, on je već 3. veljače imao sastanak u Bruxellesu s povjerenicom za zdravstvo i povjerenikom za krizne situacije, a već 13. veljače organizirao je na razini EU izvanredan sastanak vijeća svih ministara zdravstva i predsjedao je njime kako bi koordinirali djelovanje svih država članica EU. To je bio smisao i jučerašnjeg sastanka u Rimu”, navodi Frka-Petešić.

Zatvaranje granica

Kada je u pitanju zatvaranje gradnica, predstojnik Ureda predsjednika Vlade potvrđuje da to još uvijek nije opcija jer je to usaglašeno na sastanku ministara zdravstva Italije, Hrvatske, Austrije, Slovenije, Njemačke, Švicarske i Francuske u Rimu.

“Svaka država ima suvereno pravo odlučivati o svojim granicama, ali ovdje je pitanje opravdanosti takvog radikalnog poteza. Sad smo daleko od toga, situacija nije tako dramatična ni alarmatna da bi opravdala takvu mjeru, a nema ni znanstvenih dokaza da bi to pomoglo ili riješilo problem. Zato je na razini država koje su se jučer sastale, ocijenjeno da nema opravdanja za to niti bi to pomoglo rješavanju krize”, veli Frka-Petešić.

‘Ne smijemo izazivati paniku nego trezveno pristupiti izazovu’

Frka-Petešić je na N1 još jednom istaknuo važnost točnih informacija, što je i razlog javnih istupanja članova kriznog stožera. Naglašava da je tu jako važna pomoć i suradnja medija.

“Vlada poduzima ono što može, ali Vlada nema mehanizma da svakom građaninu kucne na vrata, to može raditi preko medija. Ako mediji prenose informaciju kvalitetno, ona će doprijeti tako do građana. Ako se svaka emisija o koronavirusu inscenira na način da su iza svakog govornika virusići koji se vrte, onda mediji oko toga rade spektakl, a ne radi Vlada paniku. Ne smijemo izazivati paniku, nego trezveno pristupiti izazovu”, napomenuo je Frka-Petešić i dodao da su spremni na sve scenarije.

