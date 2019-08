VLADA JE UČINILA SVOJE, KAD ĆE UGOSTITELJI? ‘Dvije porcije ribe htjeli su naplatiti 1000 kn, ali kad sam progovorila hrvatski…’

Ugostitelji su više godina čekali taj potez vlasti i sada kada se on napokon dogodio, što se dogodilo s cijenama hrane u restoranima? Ostale su jednako paprene

Ljetna sezona sa sobom svake godine povlači pitanje cijena u restoranima i kafićima na Jadranu. I strani i domaći gosti se žale da je preskupo i to unatoč tome što je Vlada smanjila stopu PDV-a u sektoru turističke djelatnosti.

Ugostitelji su više godina čekali taj potez vlasti i sada kada se on napokon dogodio, što se dogodilo s cijenama hrane u restoranima? Ostale su jednako paprene. Isto kao i cijene smještaja.

Dvije porcije brancina i pola litre vina za više od tisuću kuna

Bez obzira na to koliko Vlada smanjila PDV zbog čega bi i cijene trebale pasti, veliki dio osoba koje se bave turizmom, što u ugostiteljstvu, što iznajmljivanjem smještaja ponaša se neprofesionalno. Kako piše Glas Istre, prevelik broj ljudi u tim djelatnostima želi “oderati” gosta, baš kao što to njima čini država. Cijene su posvuda sulude, ne samo u kafićima i restoranima, nego su vrtoglave i na tržnicama i u trgovinama.

“Jedino novine možeš kupiti svuda po istoj cijeni”, požalila se novinaru Glasa Istre žena iz Australije koja je došla na ljetovanje u Makarsku. Ondje je odsjela s bratićem s kojim je cijelo vrijeme u restoranu pričala engleski. Naručili su dvije porcije brancina i pola litre vina, a smučilo im se kada je stigao račun. Pokazivao je cifru veću od tisuću kuna. Lukavi ugostitelj je odmah spustio cijenu kada je žena progovorila hrvatski jezik te zaprijetila inspekcijom i donošenjem priče u medije.

‘Dečko je mislija da ste Amerikanci’

Žena prepričava da je jedini komentar vlasnika nakon što je do njega došla tražeći pojašnjenje za paprenu cijenu. “A dečko je mislija da ste Amerikanci, e” glasio je njegov odgovor.

Međutim, nije ništa bolja priča niti s nabijanjem cijena smještaja, osobito su legendarne one s cijenama u Splitu za vrijeme Ultra festivala. Mladi ondje, od kojih su mnogi imućni stranci pa im nije žao “bacati” novac, bez pogovora plaćaju po nekoliko stotina eura najobičniji krevet u isto tako najobičnijoj sobi. Neki će to komentirati s “tko im je kriv?” dok će drugi dodati da je riječ o kretanju na tržištu i zakonu ponude i potražnje. Ti ljudi su možda u pravu, no valja malo sagledati i moralnu, ljudsku stranu koja kao da je nestala kod ugostitelja. Oni ne poštuju goste. Hoće li zbog toga biti još manje gostiju? Vidjet ćemo.

Hrvatica iz Australije je reagirala na “nenormalnu” cijenu obroka u restoranu, no međutim mnogi to ne rade nego plate i sami sebi kažu “nikada više”.

